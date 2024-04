O Med Sesc Oftalmologia, projeto itinerante do Serviço Social do Comércio (Sesc) em Minas, irá oferecer cerca de 400 atendimentos gratuitos em Santos Dumont, em maio e junho.

O objetivo é reduzir a lista de espera do Sistema Único de Saúde (SUS), por meio de pacientes triados pela Secretaria Municipal de Saúde, e também é voltada para trabalhadores do comércio indicados pelo Sindicomércio de Santos Dumont.

Entre os dias 9 de maio e 5 de junho, a unidade móvel ficará estacionada no Museu Ferroviário, localizado na Rua Maquinista José Mendes, entre os números 255-369.

Segundo o Sesc, o caminhão conta com uma infraestrutura climatizada e acessibilidade, bem como equipamentos modernos e de alta performance, que permitem a realização de consultas e de cinco tipos de exames oftalmológicos a fim de analisar as condições visuais do indivíduo, detectar possíveis doenças e prevenir para que problemas oculares graves não ocorram.

Uma equipe qualificada presta atendimentos humanizados e desenvolve ações de educação em saúde, com foco na prevenção e na promoção da saúde ocular.

Os atendimentos ocorrerão de segunda a sexta, das 7h30 às 15h, e serão disponibilizados os seguintes serviços: