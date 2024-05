Juiz de Fora inicia no próximo sábado (4) a vacinação contra a dengue de crianças e adolescentes de 10 e 11 anos. A aplicação será escalonada por idade e sempre realizada aos sábados no Centro de Vigilância em Saúde, na Av. dos Andradas, 523, Centro, de 8h às 17h.

De acordo com a Prefeitura de Juiz de Fora, havendo disponibilidade de doses, no sábado (11) serão vacinadas as crianças e adolescentes de 12 e 13 anos, e em 17 de maio, os jovens de 14 anos. Inicialmente, a cidade recebeu 7.341 doses do imunizante. A ampliação da cobertura do público será gradativa, conforme disponibilidade de vacinas. Para se vacinar, será necessário apresentar documento de identificação com foto e comprovante de residência, conforme determina o Ministério da Saúde (MS).

A vacina contra a Dengue é a Qdenga, um imunizante tetravalente produzido a partir do vírus vivo atenuado, ou seja, do micro-organismo infectado, mas enfraquecido. Essa condição pode melhorar a resposta do sistema imunológico, funcionando de forma semelhante à defesa do corpo humano nos casos de infecção pela dengue. O esquema vacinal da Qdenga é composto por duas doses, com intervalo de 90 dias entre cada uma.

Quem já teve dengue também deve se vacinar para evitar novas infecções ou, em caso de contágio, sintomas mais leves. Além disso, nessas pessoas é esperada uma resposta melhor ao imunizante.

A recomendação para quem teve dengue recentemente é aguardar seis meses para tomar a vacina. Quem for diagnosticado com a doença no intervalo entre as doses deve manter o esquema vacinal, desde que o prazo não seja inferior a 30 dias em relação ao início dos sintomas.





Tags:

Dengue | Ministério da Saúde | Qdeng | Saúde