Neste sábado (11), o Centro de Vigilância em Saúde, localizado na Avenida dos Andradas, vai realizar a vacinação contra a dengue em adolescentes de 12 e 13 anos, em Juiz de Fora. A aplicação do imunizante ocorre de 8h às 17h, apenas nesse local.

De acordo com a Secretaria de Saúde do município, quem já teve dengue também deve se vacinar para evitar novas infecções ou, em caso de contágio, garantir sintomas mais leves.



A recomendação para quem teve dengue recentemente é aguardar seis meses para tomar a vacina. Quem for diagnosticado com a doença no intervalo entre as doses deve manter o esquema vacinal, desde que o prazo não seja inferior a 30 dias em relação ao início dos sintomas.

