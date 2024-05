Nesta quinta-feira (16), o Santa Cruz Shopping vai oferecer, de 9h às 16h, a vacinação contra a gripe para todos os públicos, maiores de seis meses de idade, em Juiz de Fora. Aqueles que ainda não se vacinaram, podem receber a aplicação no fraldário, que fica no setor azul do estabelecimento.



De acordo com a Secretaria de Saúde (SS), responsável ela iniciativa, a vacinação contra o vírus da gripe possibilita a prevenção e o surgimento de complicações decorrentes da doença, óbitos e suas consequências sobre os serviços de saúde, além de minimizar a carga da doença, reduzindo os sintomas, que podem ser confundidos com os da Covid-19. A vacina contra a Influenza pode ser recebida conjuntamente com os imunizantes contra a Covid-19 e outras vacinas sem qualquer tipo de problema.



O imunizante oferecido é o trivalente,que proporciona proteção contra os três principais tipos de vírus da gripe em circulação: Influenza A (H1N1), Influenza A (H3N2) e Influenza B. A imunização ajuda a prevenir complicações decorrentes da doença, reduzir a incidência de óbitos e aliviar a pressão sobre os serviços de saúde. Além disso, ao minimizar a carga viral, ela também contribui para a redução dos sintomas, que podem ser semelhantes aos da Covid-19.



Vacinação contra a Gripe



A aplicação das vacinas da Campanha de Vacinação contra a Influenza para as pessoas acima dos seis meses de idade continua acontecendo nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município. Em 34 UBS’s que tiveram o horário estendido (confira a lista abaixo), a vacinação contra a gripe acontece das 9h às 18h, de segunda à sexta-feira, e aos sábados de 8h às 11h.

As unidades de Parque Guarani, Barreira do Triunfo, Jardim da Lua e Vila Olavo Costa, funcionarão de 9h às 16h sem intervalos. Às quintas essas 38 UBS’s não funcionarão de 14h às 16h. Nas unidades restantes, o horário é das 9h às 10h30 e das 13h às 16h, exceto às quintas, quando o horário da tarde é das 13h às 14h30.



O Departamento de Saúde da Mulher, Gestante, Criança e Adolescente (DSMGCA) oferece os imunizantes para as crianças de seis meses a menores de 18 anos, para as grávidas e puérperas, das 8h às 14h.



Confira os locais:

34 Unidades Básicas de Saúde (UBS): das 9h às 18h (segunda à sexta-feira); 9h às 13h30 e das 16h às 18h (quinta-feira); 8h às 11h (sábados):

Alto Grajaú

Bairro Industrial

Bandeirantes

Cidade do Sol

Filgueiras

Furtado de Menezes

Granjas Bethânia

Jardim Esperança

Jardim Natal

Jóquei Clube I

Jóquei Clube II

Linhares

Marumbi

Milho Branco

Monte Castelo

Nossa Senhora Aparecida

Nova Era

Progresso

Retiro

Santa Cecília

Santa Cruz

Santa Efigênia

Santa Luzia

Santa Rita

Santo Antônio

Santos Dumont

São Benedito

São Judas Tadeu

São Pedro

São Sebastião

Teixeiras

Vale Verde

Vila Esperança

Vila Ideal

Unidades Básicas de Saúde (UBS) Parque Guarani, Barreira do Triunfo, Jardim da Lua e Vila Olavo Costa: das 9h às 16h (segunda à sexta); 9h às 14h30 (quinta-feira)

Demais Unidades Básicas de Saúde (UBS): das 8h às 10h30 e das 13h às 16h (segunda à sexta); 8h às 10h30 e das 13 às 14h30 (quinta-feira).

Departamento de Saúde da Mulher, Gestante, Criança e Adolescente (DSMGCA) - Rua São Sebastião, 772/776, Centro - exclusivo para crianças de seis meses a menores de 18 anos, para as grávidas e puérperas: 8h às 14h (segunda a sexta).