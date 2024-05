Neste sábado (18), os adolescentes de 14 anos vão receber a vacina contra a dengue, em Juiz de Fora. A aplicação vai ser feita no Centro de Vigilância em Saúde, que fica localizado na Avenida dos Andradas, 523, Centro, de 8h às 17h.

Segundo a Secretaria de Saúde (SS), todas as crianças e adolescentes que perderam as datas anteriores dentro do público alvo, de 10 a 14 anos, também podem receber a vacina.



Sobre a vacina



A vacina Qdenga, contra a dengue, é um imunizante tetravalente desenvolvido a partir de vírus vivos atenuados, ou seja, organismos infectados, mas enfraquecidos. Essa condição pode fortalecer a resposta do sistema imunológico, funcionando de forma análoga à defesa natural do corpo humano durante infecções por dengue. O esquema de vacinação da Qdenga envolve duas doses, administradas com um intervalo de 90 dias entre cada uma.

Mesmo para aqueles que já tiveram a doença, é recomendado receber a vacina para prevenir futuras infecções ou, caso ocorram, para reduzir a gravidade dos sintomas. Além disso, nessas pessoas é esperada uma resposta melhor ao imunizante.

Pessoas que tiveram dengue recentemente devem aguardar seis meses antes de se vacinarem. Se alguém for diagnosticado com a doença durante o intervalo entre as doses da vacina, é recomendado continuar o esquema de vacinação, desde que pelo menos 30 dias tenham se passado desde o início dos sintomas.

