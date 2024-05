O Hospital Monte Sinai informou a realização da primeira cirurgia robótica realizada nesta sexta-feria (24), em Juiz de Fora. Segundo o Hospital, a cidade inicia uma revolução na prática cirúrgica com a chegada do Sistema Cirúrgico Robótico Da Vinci®, desenvolvido pela Intuitive Surgical. "Este avanço tecnológico, que já está transformando os procedimentos cirúrgicos ao redor do mundo, traz maior precisão e segurança para os pacientes da região, e esta é apenas a terceira plataforma robótica do estado de Minas a ofertar este novo recurso terapêutico, depois da capital, Belo Horizonte, e de Uberlândia".

Ainda segundo o Monte Sinai, o Hospital está se preparando, desde dezembro de 2023, para integrar este sistema às suas operações, envolvendo desde a infraestrutura física até o treinamento especializado de sua equipe multidisciplinar. A iniciativa demonstra o compromisso do hospital tanto com os pacientes quanto com os médicos, ofertando tratamentos cirúrgicos modernos e eficazes.

Para os pacientes, o procedimento assistido por robô significa benefícios significativos. Entre eles, destacam-se incisões menores, menor risco de infecção, redução de perdas sanguíneas e da necessidade de transfusões, além de um tempo de recuperação mais curto. Essas vantagens representam um avanço considerável na qualidade do cuidado e na experiência do paciente durante o processo cirúrgico.

Do ponto de vista do cirurgião, a tecnologia oferece alta precisão, melhor controle dos movimentos, capacidade de alcançar áreas de difícil acesso, visualização 3D de alta definição e imagem ampliada em até 10 vezes. Além disso, proporciona movimentos mais assertivos do que os do punho humano e melhor ergonomia, o que contribui para o conforto do cirurgião.

Dr. Rodrigo Peixoto, responsável médico pelo Programa de Cirurgia Robótica do Hospital Monte Sinai, expressou seu entusiasmo com a chegada da plataforma: "A introdução do Sistema Cirúrgico Robótico Da Vinci representa um marco na história da medicina em nossa região. Estamos diante de uma mudança de paradigma, onde a precisão robótica aliada à habilidade do cirurgião promete elevar nossos padrões de cuidado a um nível sem precedentes."

O hospital também destaca a importância da capacitação dos profissionais para o uso eficaz desta tecnologia. "Quando falamos de tecnologia aplicada à saúde, a experiência e a habilidade são fundamentais. Por isso, estamos investindo fortemente no treinamento de nossa equipe para garantir o sucesso das cirurgias realizadas com o auxílio do robô", complementa Dr. Peixoto.

As especialidades que se beneficiarão inicialmente do Sistema Cirúrgico Robótico Da Vinci incluem Cirurgia Geral e do Aparelho Digestivo, Cirurgia Oncológica, Cirurgia Torácica, Cirurgia de Cabeça e Pescoço, Coloproctologia, Ginecologia e Urologia. Este leque de especialidades sinaliza o potencial do sistema para transformar uma ampla gama de procedimentos cirúrgicos.

O Hospital Monte Sinai criou um espaço exclusivo para atender aos pacientes da Cirurgia Robótica e outras tecnologias avançadas em processo de implantação em 2024. Localizado no lobby principal do hospital, com entrada pela Avenida Presidente Itamar Franco, o Escritório de Cirurgia Robótica e Novas Tecnologias funciona de segunda a sexta-feira, em horário comercial. Este local personalizado foi projetado para atender às necessidades e particularidades dos pacientes e seus familiares, oferecendo uma base de apoio para esclarecimento de dúvidas, informações sobre as técnicas e benefícios da robótica, orçamentos, assinatura de contratos e informações pré-operatórias, além de facilitar o relacionamento com a equipe médica do Programa de Robótica.