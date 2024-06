Juiz de Fora terá um Dia D de Vacinação contra a Poliomielite no próximo sábado (8). A imunização será realizada em todas as Unidades Básica de Saúde (UBSs), Centro de Vigilância em Saúde e na Igreja Católica Sagrado Coração de Jesus, das 8h às 17h.

Podem se vacinar crianças de 1 ano até 4 anos, 11 meses e 29 dias de idade. A vacina é a pólio oral, conhecida como gotinha.

Além da vacina contra a poliomielite, exclusivamente no Centro de Vigilância em Saúde será aplicado o imunizante contra a dengue para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos que ainda não se imunizaram.

As crianças devem estar na presença dos pais ou responsáveis. É necessário apresentar documento de identificação com foto, cartão SUS ou Certidão de Nascimento, além da caderneta de vacinação.

O Centro de Vigilância fica na Avenida dos Andradas, nº 523, no Centro, e a Igreja Católica Sagrado Coração de Jesus na Rua Dr. Alberto Vieira Lima, nº 50, no Bairro Bairu.

Poliomielite



A PJF destacou que, antes de completar 1 ano de vida, são necessárias três doses da vacina contra a poliomielite, aos 2, 4 e 6 meses, com a vacina da poliomielite inativada (VIP). Com 15 meses, a criança recebe o primeiro reforço com a pólio oral e, aos quatro anos, o segundo reforço (VOP- gotinha).



“A poliomielite é uma doença contagiosa que, por meio do contato direto com fezes ou com secreções eliminadas pela boca de pessoas infectadas, pode contaminar crianças e adultos. O último caso de Poliomielite foi notificado no país em 1989. O Brasil recebeu o certificado de área livre de circulação do vírus selvagem em 1994”, explicou o Executivo.