Juiz de Fora iniciou a disponibilização da vacina 'SpikeVax' contra a covid-19 nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e no Departamento de Saúde da Mulher, Gestante, Criança e Adolescente (DSMGCA). Este novo imunizante é destinado a crianças de seis meses a menores de cinco anos, idosos com 60 anos ou mais, gestantes, puérperas, imunossuprimidos, trabalhadores da saúde, pessoas com deficiência permanente e aqueles com comorbidades.



Segundo a Secretaria de Saúde (SS), a administração do imunizante visa ampliar a cobertura vacinal e proteger grupos mais vulneráveis. Além das UBS, o Departamento de Saúde da Mulher, Gestante, Criança e Adolescente, localizado na Rua São Sebastião, 772/776, Centro, também disponibiliza a vacina das 8h às 16h. Pessoas maiores de cinco anos que não se enquadram nos grupos prioritários, mas desejam se vacinar, também podem procurar as unidades de saúde.

Simultaneamente, a campanha de vacinação contra a gripe continua em andamento para toda a população acima de seis meses de idade. A vacinação contra a gripe e a covid-19 pode ser realizada conjuntamente, otimizando a proteção contra essas doenças.

A ficha de vacinação preenchida deve ser levada impressa pelos vacinados para agilizar a triagem. Pacientes acamados em áreas não cobertas por uma UBS devem entrar em contato pelo telefone (32) 3214-4180 para receber a vacina em casa.

Para ser vacinado, os imunossuprimidos precisam comprovar sua condição com documentação médica recente. Trabalhadores da saúde devem apresentar documentos que comprovem sua atuação no setor. Estes incluem profissionais de diversos segmentos da saúde e trabalhadores de apoio, como recepcionistas e motoristas de ambulância, além de estudantes da área da saúde em estágio.

Os documentos necessários para a vacinação incluem identidade com foto, CPF, ficha de vacinação preenchida, e, no caso de crianças, certidão de nascimento. Pessoas com comorbidades ou deficiência, assim como grávidas e puérperas, devem apresentar laudos ou atestados médicos, cartão pré-natal, ou certidão de nascimento da criança, conforme o caso.

Confira os locais de vacinação



34 Unidades Básicas de Saúde (UBS)



Das 9h às 18h (segunda à sexta-feira); 9h às 13h30 e das 16h às 18h (quinta-feira); 8h às 11h (nas edições do Imuniza JF, realizados aos segundos e quartos sábados do mês):



Alto Grajaú

Bairro Industrial

Bandeirantes

Cidade do Sol

Filgueiras

Furtado de Menezes

Granjas Bethânia

Jardim Esperança

Jardim Natal

Jóquei Clube I

Jóquei Clube II

Linhares

Marumbi

Milho Branco

Monte Castelo

Nossa Senhora Aparecida

Nova Era

Progresso

Retiro

Santa Cecília

Santa Cruz

Santa Efigênia

Santa Luzia

Santa Rita

Santo Antônio

Santos Dumont

São Benedito

São Judas Tadeu

São Pedro

São Sebastião

Teixeiras

Vale Verde

Vila Esperança

Vila Ideal



Unidades Básicas de Saúde (UBS) Parque Guarani, Barreira do Triunfo, Jardim da Lua e Vila Olavo Costa



Das 9h às 16h (segunda a sexta); 9h às 14h30 (quinta-feira).



Demais Unidades Básicas de Saúde (UBS)



Das 9h às 10h30 e das 13h às 16h (segunda a sexta); 8h às 10h30 e das 13h às 14h30 (quinta-feira).



Departamento de Saúde da Mulher, Gestante, Criança e Adolescente (DSMGCA)



Rua São Sebastião, 772/776, Centro: 8h às 16h (segunda a sexta).



Acesse a declaração para os trabalhadores em saúde conforme a atividade/vínculo ou a ficha de vacinação.



Declaração para os trabalhadores em saúde conforme a atividade/vínculo



Ficha de vacinação



covid-19 | Saúde | vacinação