Nesta quinta-feira (20), a Secretaria de Saúde da Prefeitura de Juiz de Fora vai realizar vacinação contra gripe, poliomielite e dengue no Santa Cruz Shopping, em Juiz de Fora. As imunizações estarão disponíveis das 10h às 18h, no fraldário do setor azul, localizado no 1° piso.

Vacinação contra gripe (influenza)

A campanha de vacinação contra a gripe, orientada pelo Ministério da Saúde, continua em vigor para todos os indivíduos com mais de 6 meses de idade. A vacina trivalente protege contra os principais tipos de vírus da gripe em circulação.



Vacinação contra poliomielite

Crianças de um ano até menores de cinco anos têm até 30 de junho para receber a vacina oral contra poliomielite, sem intervalo em relação a outras vacinas do calendário. A campanha é aberta e visa imunizar toda a faixa etária mencionada.



Vacinação contra dengue

A vacinação contra a dengue está disponível para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. Para aqueles que já tiveram dengue, é recomendado esperar seis meses antes de receber a vacina.



Outros locais

Além do Santa Cruz Shopping, as unidades básicas de saúde (UBS) do município oferecem vacinação de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, e aos sábados pela manhã. O departamento de Saúde da Mulher, Gestante, Criança e Adolescente (DSMGCA) também realiza a vacinação contra dengue das 8h às 16h. Veja os endereços:

34 Unidades Básicas de Saúde (UBS): das 9h às 18h (segunda a sexta-feira); 9h às 13h30 e das 16h às 18h (quinta-feira); 8h às 11h (sábados):

Alto Grajaú

Bairro Industrial

Bandeirantes

Cidade do Sol

Filgueiras

Furtado de Menezes

Granjas Bethânia

Jardim Esperança

Jardim Natal

Jóquei Clube I

Jóquei Clube II

Linhares

Marumbi

Milho Branco

Monte Castelo

Nossa Senhora Aparecida

Nova Era

Progresso

Retiro

Santa Cecília

Santa Cruz

Santa Efigênia

Santa Luzia

Santa Rita

Santo Antônio

Santos Dumont

São Benedito

São Judas Tadeu

São Pedro

São Sebastião

Teixeiras

Vale Verde

Vila Esperança

Vila Ideal

Unidades Básicas de Saúde (UBS) Parque Guarani, Barreira do Triunfo, Jardim da Lua e Vila Olavo Costa: das 9h às 16h (segunda a sexta); 9h às 14h30 (quinta-feira).

Demais Unidades Básicas de Saúde (UBS): das 8h às 10h30 e das 13h às 16h (segunda a sexta); 8h às 10h30 e das 13 às 14h30 (quinta-feira).

Departamento de Saúde da Mulher, Gestante, Criança e Adolescente (DSMGCA) - Rua São Sebastião, 772/776, Centro: 8h às 16h (segunda a sexta).

