Em Juiz de Fora, a Praça CEU receberá neste sábado (29), das 9h às 15h, a campanha de vacinação contra a gripe, poliomielite e dengue para as faixas etárias das respectivas campanhas, além da atualização do cartão de vacina para toda a população.

As vacinas também são oferecidas nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs). A Praça CEU fica na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 5.899, no Bairro Benfica.

Confira abaixo detalhes das campanhas e também os horários de vacinação nas UBSs.



Vacinação contra gripe (Influenza)



Seguindo orientações do Ministério da Saúde (MS), a campanha nacional de imunização contra a Influenza seguirá sendo promovida pela Secretaria de Saúde (SS) da Prefeitura de Juiz de Fora enquanto houver estoque do imunizante. A vacina está disponível para toda a população acima de 6 meses de idade.



A vacinação contra o vírus da gripe possibilita a prevenção e o surgimento de complicações decorrentes da doença, óbitos e suas consequências sobre os serviços de saúde, além de minimizar a carga da doença, reduzindo os sintomas, que podem ser confundidos com os da Covid-19.



A vacina contra a Influenza pode ser recebida conjuntamente com os imunizantes contra a Covid-19 e outras vacinas sem qualquer tipo de problema.

A vacina oferecida é a trivalente, capaz de proteger contra os três principais tipos de vírus “da gripe” em circulação: Influenza A (H1N1), Influenza A (H3N2) e Influenza B. A imunização previne complicações decorrentes da doença, óbitos e suas consequências sobre os serviços de saúde, além de minimizar a carga viral, reduzindo os sintomas, que podem ser confundidos com os da Covid-19.



Vacinação contra poliomielite



Até 30 de junho, crianças de 1 ano até menores de 5 anos (4 anos, 11 meses e 29 dias de idade) estão aptas a receber a vacina pólio oral, a gotinha. A campanha é indiscriminada, ou seja, todas as crianças nessa faixa etária irão receber uma dose da vacina oral contra poliomielite. Não há necessidade de intervalo em relação às demais vacinas do calendário.



Para receber a vacina, as crianças devem estar na presença dos pais ou responsáveis. É necessário apresentar documento de identificação com foto, cartão SUS ou Certidão de Nascimento, além da caderneta de vacinação, para que seja avaliada também a necessidade da aplicação de outras vacinas.



Vacinação contra dengue



A vacinação contra a Dengue segue em andamento no município para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. Quem já teve dengue e faz parte dessa faixa etária deve se vacinar para evitar novas infecções ou, em caso de contágio, sintomas mais leves. Além disso, nessas pessoas é esperada uma resposta melhor ao imunizante.



A recomendação para quem teve dengue recentemente é aguardar seis meses para tomar a vacina. Quem for diagnosticado com a doença no intervalo entre as doses deve manter o esquema vacinal, desde que o prazo não seja inferior a 30 dias em relação ao início dos sintomas.



Campanhas de vacinação em andamento



A aplicação das vacinas contra continua nas UBSs do município. Em 34 UBSs que tiveram o horário estendido (confira a lista abaixo), a vacinação é das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, e aos sábados da 8h às 11h.

As unidades de Parque Guarani, Barreira do Triunfo, Jardim da Lua e Vila Olavo Costa, funcionarão das 9h às 16h sem intervalos. Às quintas, essas 38 UBSs não funcionarão das 14h às 16h. Nas unidades restantes, o horário é das 9h às 10h30 e das 13h às 16h, exceto às quintas, quando o horário da tarde é das 13h às 14h30.



Nos dias úteis, a vacinação contra a dengue acontece no Departamento de Saúde da Mulher, Gestante, Criança e Adolescente (DSMGCA), que oferece os imunizantes das 8h às 16h.



Locais



34 Unidades Básicas de Saúde (UBS): das 9h às 18h (segunda a sexta-feira); 9h às 13h30 e das 16h às 18h (quinta-feira); 8h às 11h (sábados):



Alto Grajaú

Bairro Industrial

Bandeirantes

Cidade do Sol

Filgueiras

Furtado de Menezes

Granjas Bethânia

Jardim Esperança

Jardim Natal

Jóquei Clube I

Jóquei Clube II

Linhares

Marumbi

Milho Branco

Monte Castelo

Nossa Senhora Aparecida

Nova Era

Progresso

Retiro

Santa Cecília

Santa Cruz

Santa Efigênia

Santa Luzia

Santa Rita

Santo Antônio

Santos Dumont

São Benedito

São Judas Tadeu

São Pedro

São Sebastião

Teixeiras

Vale Verde

Vila Esperança

Vila Ideal



Unidades Básicas de Saúde (UBS) Parque Guarani, Barreira do Triunfo, Jardim da Lua e Vila Olavo Costa: das 9h às 16h (segunda a sexta); 9h às 14h30 (quinta-feira).



Demais Unidades Básicas de Saúde (UBS): das 8h às 10h30 e das 13h às 16h (segunda a sexta); 8h às 10h30 e das 13 às 14h30 (quinta-feira).



Departamento de Saúde da Mulher, Gestante, Criança e Adolescente (DSMGCA) - Rua São Sebastião, nº 772/776, Centro: 8h às 16h (segunda a sexta).