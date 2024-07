A partir do dia 15 de julho, o Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus (HMTJ), em Juiz de Fora, passará a contar com um Setor de Hemodiálise com capacidade de atender até 240 pacientes. A previsão é que sejam realizadas cerca de 2.880 sessões de diálise por mês, considerando que cada paciente necessita de três sessões semanais.

O novo setor foi inaugurado nessa segunda-feira (1º) e a previsão é que o serviço funcione a partir da segunda quinzena de julho. Além do tratamento com a diálise, o programa de Nefrologia HMTJ abrange o transplante renal para o qual já está credenciado o Hospital Monte Sinai e beneficia também pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS).

Os equipamentos do setor foram comprados a partir de uma emenda parlamentar do deputado federal Luiz Fernando Faria (PSD).

Segundo o HMTJ, a frente da operação do setor estarão as nefrologistas Laís Loures Peralva, Bárbara Peralva, Adriana Pascini, Ellen Christine de Almeida e Miriam Helena Piazzi Rocha.