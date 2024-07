Com o passar dos anos, a busca por práticas que promovam o bem-estar físico e emocional tem se intensificado. Entre as diversas opções, o Pilates se destaca, especialmente para mulheres que enfrentam a menopausa. Recentemente, estudos e opiniões de especialistas têm destacado os benefícios do Pilates para mulheres que estão passando pela menopausa. Essa fase de transição na vida das mulheres pode ser mais suave e menos dolorosa com a prática regular desses exercícios específicos.

O método Pilates consiste em um conjunto de exercícios praticados no solo, na bola e em aparelhos específicos. Esses exercícios são coordenados para promover melhora na respiração, fortalecimento e alongamento muscular, aumento da resistência à fadiga e aprimoramento da coordenação motora e do equilíbrio. Além disso, o Pilates é conhecido por melhorar a postura e diminuir dores, benefícios que são particularmente importantes para as mulheres na menopausa.

Fellipe Abinasse, instrutor de pilates especialista em oncologia e saúde da mulher e professor da Estácio, ressalta: "Um trabalho bem-feito, com um profissional capacitado, vai fazer com que a mulher que esteja passando por esse processo tenha mais disposição, menos dores e sinta menos os efeitos colaterais inerentes a essa fase da vida. São exercícios muito seguros e de evolução gradual, sendo assim, qualquer pessoa, de qualquer idade, é capaz de praticar tal atividade."

De acordo com o especialista: "Se você ainda não entrou na menopausa, mas já está próxima a isso, a realização desses exercícios irá fazer com que seu corpo se prepare melhor para esta futura fase, levando-a, assim, a ter melhor qualidade de vida." Para as mulheres menopausadas, o Pilates evita a perda de massa óssea e muscular, frequentes nesse período, e minimiza os efeitos adversos da menopausa, como os fogachos, a fadiga muscular e a diminuição da libido.

Pesquisas recentes confirmam esses benefícios. Um estudo publicado na Menopause: The Journal of The North American Menopause Society indicou que a prática regular de exercícios como o Pilates pode reduzir a severidade dos fogachos em até 55% e melhorar a qualidade do sono. Outro estudo da Osteoporosis International mostrou que mulheres que praticam Pilates têm uma densidade mineral óssea significativamente maior em comparação às que não praticam, ajudando a prevenir a osteoporose.

Além dos benefícios físicos, o Pilates também trabalha intensamente os músculos do assoalho pélvico. "Este trabalho não só ajuda a minimizar a diminuição da libido, mas também previne ou trata possíveis incontinências urinárias", complementa Fellipe.

Ainda, de acordo com o especialista em saúde da mulher, "Um programa bem estruturado sob orientação profissional pode significativamente melhorar a experiência da mulher durante a menopausa. Reduz desconfortos, aumenta a vitalidade e mitiga muitos dos sintomas associados."

Desenvolvido por Joseph Pilates, este método foca em movimentos coordenados, seguros e adaptáveis para pessoas de todas as idades e níveis de condicionamento físico, tornando-os acessíveis. Em um momento em que o corpo passa por tantas mudanças, encontrar um exercício que ofereça segurança e benefícios abrangentes é essencial. Ao incorporar o Pilates em suas rotinas, as mulheres que estão se preparando para a menopausa ou que já estão vivenciando essa fase, podem melhor preparar seus corpos, promovendo resiliência e bem-estar geral. O Pilates, com sua abordagem gradual e personalizada, se mostra uma escolha ideal para mulheres que buscam enfrentar a menopausa com mais saúde e disposição.