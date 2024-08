Recorrer a medicamentos ao primeiro sinal de desconforto é uma prática comum, mas os riscos associados à automedicação são preocupantes. De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e o Sistema Nacional de Informações Toxicológicas, o uso abusivo de medicamentos é a principal causa de intoxicações no Brasil.

Marília Vasconcelos, farmacêutica e professora do curso de Farmácia da Estácio, destaca os perigos do uso irracional de medicamentos. "Um dos problemas do uso irracional são os eventos adversos que podem surgir com o uso inadequado de medicamentos. Além disso, há o risco de não tratar adequadamente a doença diagnosticada, bem como as interações medicamentosas, que podem ocorrer especialmente em casos de polifarmácia, onde há o uso excessivo de vários medicamentos", explica.

Ela também enfatiza a necessidade de buscar orientação de um farmacêutico antes de utilizar qualquer medicamento, mesmo aqueles que parecem inofensivos, como chás e remédios caseiros. "Outra dica é evitar o uso excessivo de chás e medicamentos caseiros. Ao consultar um médico, é fundamental informar quais medicamentos já estão em uso contínuo, permitindo assim uma avaliação precisa sobre a necessidade de ajustes na prescrição. Além disso, é essencial descartar os medicamentos de forma adequada, evitando a poluição ambiental", orienta Marília.

A especialista conclui reforçando a importância de utilizar medicamentos de forma consciente, sempre seguindo as orientações médicas e farmacêuticas.