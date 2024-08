Com a queda das temperaturas, é comum que o apetite aumente e o desejo por alimentos mais calóricos se intensifique. A nutricionista Marcella Tamiozzo explica que essa reação do corpo é natural durante o inverno, já que o organismo busca calorias extras para se manter aquecido. “No inverno, a vontade de comer aumenta porque o corpo precisa de calorias extras para se manter aquecido. O frio gera um modo de autopreservação no nosso corpo e o organismo percebe que precisa se aquecer de forma rápida. Com isso, vem a vontade de comer, principalmente alimentos fontes de carboidratos, já que esse nutriente específico é capaz de fornecer energia para o organismo de forma rápida”, explica.

Um estudo realizado por pesquisadores do The Scripps Research Institute, na Califórnia (EUA), publicado em 2023 pela revista Nature, identificou circuitos cerebrais que estimulam os mamíferos a comerem mais quando expostos a temperaturas frias. Essa pesquisa destaca a importância de compreender como o clima influencia o apetite e, consequentemente, os hábitos alimentares, especialmente durante as estações mais frias.

Marcella Tamiozzo enfatiza que, embora o desejo por alimentos calóricos faça sentido biologicamente, é crucial ter cuidado com as escolhas alimentares para evitar problemas de saúde. “A ligação entre o frio e o aumento do apetite, especialmente por alimentos ricos em calorias, como os carboidratos, faz sentido do ponto de vista biológico. Os carboidratos são uma fonte de energia rápida e eficiente, o que pode ajudar a compensar a perda de calor durante a exposição ao frio. No entanto, é importante ressaltar que a disponibilidade abundante de alimentos calóricos, e muitas vezes pouco nutritivos, pode levar a problemas de saúde, como obesidade e desequilíbrios metabólicos", alerta.

Para manter a saúde e não fugir da dieta durante o inverno, a nutricionista sugere a inclusão de alimentos reconfortantes e nutritivos no cardápio. Sopas e caldos, vegetais assados, aveia, chás quentes, proteínas magras, frutas da estação, gorduras saudáveis, caldos de osso e chocolate amargo são algumas das opções indicadas para enfrentar o frio de maneira equilibrada. Além disso, é fundamental manter a hidratação mesmo nos dias mais frios.

“Ao incluir uma variedade de alimentos saudáveis e nutritivos em sua dieta durante o frio, você pode garantir que esteja fornecendo ao seu corpo os nutrientes necessários para se manter saudável e energizado”, orienta a especialista.