O Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora (HU-UFJF), vinculado à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), realizou no último sábado (10) um mutirão de rastreamento de câncer de pulmão. A ação incluiu consultas, tomografias computadorizadas de baixa dose de radiação, além de palestras e atendimento psicológico.

Destinado a pessoas entre 50 e 80 anos, tabagistas ou ex-tabagistas com carga tabágica superior a 20 anos-maço, o mutirão foi parte da campanha Agosto Branco, que visa a conscientização e prevenção do câncer de pulmão. A iniciativa contou com o apoio do projeto de extensão Livres do Tabaco da Faculdade de Medicina da UFJF.

Filomena Augusto, de 68 anos, foi uma das participantes. Após parar de fumar em 2023, ela elogiou a agilidade no atendimento e a simpatia dos profissionais envolvidos: “[...] fiz a tomografia e passei por todos os atendimentos disponíveis pra gente. Isso sem falar que todo mundo foi extremamente simpático. Nunca tinha participado de um mutirão assim. Vou pegar o resultado do exame no final do mês e, se Deus quiser, não vai dar nada”, comentou.

A médica cirurgiã torácica Juliana Dias, que coordenou a ação com o cirurgião torácico Marcus Abreu, destacou o objetivo de reduzir a mortalidade por meio de diagnóstico precoce e tratamento curativo. Dependendo dos resultados da tomografia, os pacientes podem ser encaminhados para biópsia, cirurgia ou acompanhamento clínico radiológico.

Taiana Abreu, chefe da Unidade de Clínicas Cirúrgicas Especializadas do HU-UFJF, ressaltou que o mutirão otimiza o tempo de espera e melhora o fluxo de atendimentos.

O Instituto Nacional de Câncer (Inca) estima cerca de 704 mil novos casos de câncer por ano no Brasil, com o câncer de pulmão sendo o quinto mais frequente e o primeiro em mortalidade. O diagnóstico precoce é crucial para aumentar as chances de cura, e sintomas como tosse persistente, sangue no escarro, falta de ar, perda de peso, febre e dor torácica devem ser investigados.