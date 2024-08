A partir deste sábado (24) as Unidades Básicas de Saúde (UBS) Barreira do Triunfo, Jardim da Lua, Parque Guarani, Vila Esperança e Vila Olavo Costa passarão a funcionar aos sábados das 7h às 12h. Com isso, todas as 48 Unidades Básicas de Saúde da Zona Urbana contarão com atendimento de segunda a sábado.



43 UBS’s com funcionamento estendido de segunda à sexta, das 7h às 19h, e aos sábados, das 7h às 12h:



Alto Grajaú

Bairro Industrial

Bandeirantes

Borboleta

Centro Sul

Cidade do Sol

Cruzeiro do Sul

Dom Bosco

Esplanada

Filgueiras

Furtado de Menezes

Grama

Granjas Bethânia

Ipiranga

Jardim Esperança

Jardim Natal

Jóquei Clube I

Jóquei Clube II

Linhares

Marumbi

Milho Branco

Monte Castelo

Nossa Senhora Aparecida

Nossa Senhora das Graças

Nossa Senhora de Lourdes

Nova Era

Progresso

Retiro

Santa Cecília

Santa Cruz

Santa Efigênia

Santa Luzia

Santa Rita

Santo Antônio

Santos Dumont

São Benedito

São Judas Tadeu

São Pedro

São Sebastião

Teixeiras

Vale Verde

Vila Esperança

Vila Ideal



5 UBS’s com atendimento ininterrupto, de segunda à sexta, das 7h às 17h, e aos sábados, das 7h às 12h:



Barreira do Triunfo

Jardim da Lua

Parque Guarani

Vila Esperança

Vila Olavo Costa