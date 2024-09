Após um período de frio intenso, Minas Gerais e outras regiões brasileiras se preparam para enfrentar uma nova onda de calor, segundo previsões do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Essa mudança brusca de temperatura pode ter diversos efeitos adversos no organismo, afetando a saúde física e o bem-estar geral.

A biomédica Patrícia Pacheco, professora do curso de Biomedicina da Estácio, explica que essas rápidas variações de temperatura podem enfraquecer o sistema imunológico, tornando o corpo mais vulnerável a doenças como resfriados, gripes e infecções. “Pessoas com asma ou alergias, por exemplo, podem sofrer exacerbações dos sintomas devido às variações na temperatura e umidade, que podem desencadear crises. A adaptação a temperaturas extremas pode causar estresse no corpo, o que pode suprimir temporariamente a função imunológica”, alerta Pacheco.

Além disso, a biomédica destaca que a qualidade do sono pode ser comprometida. “A temperatura ambiente afeta diretamente a qualidade do sono. Mudanças bruscas podem dificultar a adaptação do corpo, resultando em noites mal dormidas”, explica.

Para manter a imunidade forte e minimizar os impactos das variações de temperatura, Patrícia recomenda algumas medidas preventivas. Manter uma alimentação balanceada, rica em frutas como laranja e acerola, que são fontes de vitaminas e minerais, é crucial. A hidratação também desempenha um papel fundamental, ajudando na eliminação de toxinas e no funcionamento adequado do corpo.

O sono de qualidade é outro aspecto importante para a saúde. A especialista sugere manter o quarto em uma temperatura confortável e minimizar luzes e ruídos que possam prejudicar o descanso. “O sono de qualidade é fundamental para a regeneração do corpo e para a manutenção de um sistema imunológico forte”, ressalta Pacheco.

Além disso, a prática regular de exercícios físicos e o controle do estresse são aliados no fortalecimento da imunidade. “O estresse em excesso pode enfraquecer a imunidade. Por isso, o indicado é organizar a rotina e gerenciar o próprio tempo para evitar situações estressantes”, conclui a biomédica.