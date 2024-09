Neste sábado (21), a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) vai realizar mais uma edição do Imuniza JF das 8h às 11h. A ação será realizada em 48 Unidades Básicas de Saúde (UBS) com o objetivo de vacinar diferentes grupos prioritários das campanhas em andamento, como as de gripe e Covid-19, além de atualizar os cartões de vacinação de crianças, jovens e adultos.

Para participar, é necessário que os cidadãos levem o cartão de vacinas e um documento de identificação. A PJF reforça a importância da atualização vacinal, especialmente para aqueles que ainda não tomaram as doses de reforço recomendadas.

As UBS participantes da campanha estão distribuídas por várias regiões da cidade, facilitando o acesso da população. Entre os bairros que contarão com a vacinação estão Alto Grajaú, Borboleta, Centro Sul, Grama, Jóquei Clube I e II, Linhares, Monte Castelo, Nossa Senhora das Graças, Santo Antônio, São Pedro e Vila Ideal, entre outros.



Veja a lista completa dos locais de vacinação:

Alto Grajaú

Bairro Industrial

Bandeirantes

Borboleta

Centro Sul

Cidade do Sol

Cruzeiro do Sul

Dom Bosco

Esplanada

Filgueiras

Furtado de Menezes

Grama

Granjas Bethânia

Ipiranga

Jardim Esperança

Jardim Natal

Jóquei Clube I

Jóquei Clube II

Linhares

Marumbi

Milho Branco

Monte Castelo

Nossa Senhora Aparecida

Nossa Senhora das Graças

Nossa Senhora de Lourdes

Nova Era

Progresso

Retiro

Santa Cecília

Santa Cruz

Santa Efigênia

Santa Luzia

Santa Rita

Santo Antônio

Santos Dumont

São Benedito

São Judas Tadeu

São Pedro

São Sebastião

Teixeiras

Vale Verde

Vila Esperança

Vila Ideal

Barreira do Triunfo

Jardim da Lua

Parque Guarani

Vila Olavo Costa

