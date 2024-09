A cidade de Juiz de Fora vai promover mais uma edição do Imuniza JF no próximo sábado(28). A ação será realizada das 8h às 11h em 48 Unidades Básicas de Saúde (UBS), com foco na aplicação de vacinas para os públicos das campanhas vigentes, como gripe e Covid-19, além de oferecer a atualização do cartão vacinal para crianças, jovens e adultos.

Os moradores devem comparecer com o cartão de vacinas e um documento de identificação em uma das unidades participantes.



Locais de vacinação (48 Unidades Básicas de Saúde (UBS), das 8h às 11h):

Alto Grajaú

Bairro Industrial

Bandeirantes

Borboleta

Centro Sul

Cidade do Sol

Cruzeiro do Sul

Dom Bosco

Esplanada

Filgueiras

Furtado de Menezes

Grama

Granjas Bethânia

Ipiranga

Jardim Esperança

Jardim Natal

Jóquei Clube I

Jóquei Clube II

Linhares

Marumbi

Milho Branco

Monte Castelo

Nossa Senhora Aparecida

Nossa Senhora das Graças

Nossa Senhora de Lourdes

Nova Era

Progresso

Retiro

Santa Cecília

Santa Cruz

Santa Efigênia

Santa Luzia

Santa Rita

Santo Antônio

Santos Dumont

São Benedito

São Judas Tadeu

São Pedro

