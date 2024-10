FOTO: Assessoria ASCOMCER - Abraço Solidário no Hospital ASCOMCER durante o Outubro Rosa

Na manhã desta quinta-feira, 10, a Associação Feminina de Prevenção e Combate ao Câncer de Juiz de Fora (ASCOMCER) promoveu o Abraço Coletivo Simbólico. Devido ao tempo chuvoso, o ato simbólico, que seria inicialmente do lado de fora do hospital, ocorreu dentro da unidade. Todos participantes também soltaram bolas rosas ao final do evento. O mês de outubro é marcado por uma campanha mundial dedicada à conscientização sobre o câncer de mama, o tipo de câncer mais comum entre as mulheres.

Durante o abraço simbólico, o artista plástico Wellington Costa realizou voluntariamente a revitalização do muro do estacionamento. Sua obra será um tributo à mulher e à luta contra o câncer de mama, incorporando símbolos de força, resiliência e uma mensagem inspiradora de confiança. O mural também destacará o slogan do hospital, "Em movimento pela vida", reafirmando o compromisso da ASCOMCER com a valorização da esperança e do cuidado.

FOTO: Assessoria ASCOMCER - Artista plástico Wellington Costa realizou voluntariamente a revitalização do muro do estacionamento

300 mamografias

Durante todo o mês, a ASCOMCER vai oferecer 300 mamografias gratuitas para mulheres entre 50 e 69 anos. Na primeira quinzena, serão disponibilizadas 150 vagas. Os agendamentos podem ser feitos exclusivamente pelo telefone (32) 3025-4842, das 13h às 16h. As outras 150 vagas serão abertas para agendamento no dia 15 de outubro, quarta-feira, também pelo telefone (32) 3025-4842, das 13h às 16h.

No mês de outubro, outras ações estão programadas no hospital para pacientes e colaboradores, como palestras e atividades lúdicas, culturais e de saúde.

Corrida Solidária

Outro destaque da programação é a 11ª edição da Corrida Solidária Outubro Rosa, com um percurso de 5,2 km para corrida e 2,3 km para caminhada. O evento está marcado para o dia 19 de outubro, com largada às 18h, na Praça Cívica da UFJF. As inscrições já estão esgotadas, e o evento espera reunir cerca de 1.700 corredores.

A corrida, promovida pela ASCOMCER, tem como objetivo conscientizar sobre a importância da atividade física na prevenção e no combate ao câncer de mama. Toda a arrecadação será destinada ao tratamento dos pacientes e à manutenção das atividades da ASCOMCER.

A abertura da corrida contará com uma apresentação animada das Musas Kangoozeiras, e o bloco Só Love será responsável pela festa na chegada.

Durante a corrida, o Ascomóvel vai estar estacionado na Praça Cívica da UFJF e as nossas profissionais estarão disponíveis para orientações e exame clínico das mamas, com encaminhamento para mamografia das mulheres na faixa etária de cobertura do SUS (50 a 69 anos).