FOTO: Créditos: Andreypopov/iStock - Esporão de calcâneo: o que é e o que fazer para aliviar as dores?

A exposição a condições anormais pode criar uma série de mudanças anatômicas na região afetada do corpo. Quando somos submetidos a uma grande quantidade de traumas no calcanhar, é bem possível observar o surgimento de um esporão do calcâneo com o tempo. Essa condição consiste em uma protuberância óssea que pode ou não causar dores.

Principais sintomas

Os principais sintomas de um esporão incluem dor na sola do pé, dor intensa ao apoiar o peso do corpo no calcanhar e, em alguns casos, inchaços na região afetada. Atividades simples como caminhar e subir escadas podem se tornar bem incômodas, prejudicando consideravelmente a qualidade de vida do indivíduo.

O esporão pode ser originado de vários fatores. Dentre eles, o de maior destaque é o uso de calçados inadequados e desconfortáveis, principalmente aqueles que possuem um solado reto. Pessoas que possuem “pé chato” são mais vulneráveis ao problema, assim como quem está acima do peso ou pratica atividades físicas de alta intensidade. Tudo isso pode favorecer o surgimento da protuberância óssea.

Tratamento e prevenção

Uma vez que um esporão aparece, não existe nenhum procedimento que possa reverter o quadro. O tratamento visa aliviar os sintomas e promover mais qualidade de vida ao indivíduo, através de mudanças de hábitos leves, como manter os pés elevados após um tempo de sobrecarga ou aplicar gelo na região.

Quando a abordagem mais simples não promove resultados satisfatórios, pode ser necessário explorar outras técnicas, como uso de medicamentos para dor e fisioterapia. O uso de palmilha para esporão no sapato também pode ajudar, por se tratar de um acessório que distribui melhor o peso e deixa a parte superior mais elevada, reduzindo consideravelmente o quadro de dor.

Em casos mais extremos, a intervenção cirúrgica pode ser necessária. Por se tratar de um procedimento invasivo, acaba sendo uma medida utilizada apenas como última alternativa. No geral, o mais recomendado é adotar alguns cuidados rotineiros para evitar o surgimento de um esporão, a fim de evitar danos em longo prazo.

Como métodos preventivos, aqueles que praticam atividades físicas com frequência precisam utilizar um tênis adequado para exercício, além de tirar um tempo para se alongar antes de começar o treino. Se manter dentro do peso adequado também é um fator crucial, já que o sobrepeso sobrecarrega os calcanhares e facilita o surgimento da lesão.