Com a chegada do verão e os dias de sol na praia ou piscina, os cuidados com a pele do rosto e do corpo se tornam ainda mais essenciais. O contato com o sol, a água do mar e até o cloro pode impactar a saúde dermatológica, mas uma rotina de skincare bem estruturada garante segurança para aproveitar a estação

sem grandes prejuízos. Colocando em prática algumas dicas valiosas antes, durante e depois de um dia de exposição ao sol, é possível preservar a beleza e bem-estar da pele.

Proteção solar: o cuidado essencial

Antes de qualquer exposição ao sol, é indispensável o uso do protetor solar no corpo todo. Para o rosto, é sugerida a escolha de produtos específicos que ofereçam alta proteção contra os raios UVA, UVB e luz visível, com FPS 30 ou superior. Ele deve ser aplicado antes de sair e reaplicado a cada duas horas, ou sempre após entrar na água. Além do protetor, o uso de chapéus, óculos escuros e roupas com proteção UV, especialmente entre 10h e 16h, quando o sol está mais forte, também é recomendado por

médicos dermatologistas.

Limpeza delicada pós-sol

Após um dia de sol, a pele do rosto precisa de uma limpeza suave, já que o excesso de

resíduos e impurezas pode obstruir os poros e aumentar a oleosidade. Uma boa opção neste momento é o uso de um sabonete adequado ao tipo de pele ou água micelar, que ajuda a remover resíduos com suavidade e, ao mesmo tempo, tonifica. Esse cuidado é essencial para evitar que o sal e o cloro ressequem a pele, mantendo-a fresca e limpa. Também é importante evitar produtos abrasivos que podem agredir a pele, como sabonetes com ácidos.

Hidratação para restaurar o vigor

O sol e o calor tendem a deixar a pele mais seca e desidratada, então é fundamental investir em uma hidratação potente após o banho e a limpeza do rosto. Para um bom descanso dermatológico, a melhor escolha é de hidratantes indicados para o tipo de pele ou de produtos calmantes. Cremes com aloe vera, por exemplo, são ideais para aliviar a pele pós-sol, reduzindo irritações e vermelhidões.

Controle da oleosidade

No verão, é comum que a pele produza mais oleosidade, especialmente para quem tem pele oleosa. Por isso, é importante utilizar os produtos corretos para cada tipo de pele. Uma ferramenta poderosa são os kits de skincare, que entregam o cuidado necessário para cada pessoa e vão da proteção solar a tratamentos específicos.

Outra excelente opção é utilizar máscaras de argila, que controlam o sebo e revitalizam a

pele. A de cor verde ajuda a absorver o excesso de óleo, enquanto a preta pode ser usada

para iluminar a pele, dando um toque saudável e renovado.

Hidratação interna e cuidados complementares

Além dos cuidados externos, é essencial cuidar do corpo como um todo. Beber bastante água ao longo do dia e preferir uma alimentação leve e rica em frutas, verduras e legumes garante mais saúde e disposição. Evitar bebidas alcoólicas também ajuda a manter a pele saudável e melhora a capacidade de recuperação, pois elas contribuem para a desidratação do corpo.

Esses cuidados garantem um aspecto saudável e luminoso, de dentro para fora. Seguindo passos simples, mas eficazes, é possível desfrutar dos dias de sol com responsabilidade e manter uma pele bonita, saudável e protegida.