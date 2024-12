O final do ano é uma época repleta de festas, reencontros e celebrações. Com isso, a busca por procedimentos estéticos aumenta, mas é essencial ter cautela para evitar escolhas impulsivas que podem comprometer a saúde e o bem-estar. A coordenadora do curso de Estética e Cosmética da Estácio, Giselle Teixeira Mauler, reforça que este período, mais do que nunca, exige bom senso e planejamento ao optar por tratamentos.

Giselle alerta que o fim do ano é um momento de reunir a família, celebrar com amigos e relaxar. “Este período não combina com procedimentos estéticos arriscados, especialmente os cirúrgicos. Intercorrências podem acontecer, e é preciso considerar os riscos envolvidos. O ideal é priorizar tratamentos mais simples, que tragam resultados imediatos e seguros, sem complicações”.

Ela também recomenda evitar mudanças drásticas ou tratamentos que demandem longos períodos de recuperação. "Opte por hidratação, revitalização da pele e outros cuidados que podem ser feitos sem comprometer a saúde ou o bem-estar durante as festas."

A especialista enfatiza que a estética vai além da aparência, trabalhando corpo e mente de forma integrada. “Beleza e bem-estar incluem saúde física e mental. Não adianta buscar um tratamento rápido e momentâneo se os hábitos diários não contribuem para um resultado duradouro”. Ela menciona que a saúde da pele reflete o que somos por dentro. “O consumo excessivo de açúcar, por exemplo, endurece as fibras de colágeno, levando à flacidez. Já o álcool pode causar problemas vasculares, enquanto uma alimentação rica em alimentos processados aumenta o risco de inflamações crônicas e alterações estéticas”.

Cuidado com os excessos

A busca por resultados rápidos e a pressão por padrões irreais de beleza podem levar a exageros. Giselle explica que um dos principais erros é realizar vários procedimentos sem respeitar o tempo de recuperação do corpo. “Mesmo com excelentes resultados, é preciso lembrar que o envelhecimento é natural, progressivo e irreversível. Buscar a perfeição pode gerar insatisfação constante e comprometer a saúde”.

Ela sugere observar os próprios pensamentos e atitudes em relação à aparência. “Se a pessoa se percebe constantemente insatisfeita, julgando sua imagem de maneira crítica e buscando incessantemente novos tratamentos, é hora de refletir. A estética não busca a perfeição, mas sim a harmonia e o equilíbrio”.

Para evitar a correria de fim de ano, Giselle orienta que os cuidados estéticos sejam incorporados à rotina ao longo de todo o ano. “Uma pele saudável é resultado de um estilo de vida equilibrado. Alimentação, ingestão de água, atividades físicas e tratamentos regulares ajudam a manter a jovialidade e a beleza”. Ela finaliza com um conselho valioso: “A estética deve ser vista como uma aliada da saúde e do bem-estar. A verdadeira beleza está em cuidar de si, com equilíbrio, harmonia e sem exageros”.