O Programa Educacional de Resistência às Drogas (Proerd) tem sua origem em Los Angeles (EUA), em 1983, com o projeto Drug Abuse Resistance Education (D.A.R.E.), formado por psicólogos, psiquiatras, policiais e pedagogos. A polícia em parceria com as escolas obteve grande sucesso e aceitação. Consiste num esforço cooperativo entre a Polícia Militar, a Escola e a Família, e se destina a evitar que crianças e adolescentes em fase escolar iniciem o uso de drogas, despertando-lhes a consciência para este problema e para a questão da violência.



No Brasil, o D.A.R.E. chegou em 1992, através da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ) e após algumas adaptações do programa passou a ser denominado de PROERD (Programa Educacional de Resistência às Drogas.)



A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) iniciou o Programa Educacional de Resistência às Drogas em 1998. O programa atualmente está presente em todas as Unidades da Polícia Militar, executado por policiais militares voluntários que recebem treinamento especializado, baseado em estratégicas e metas bem definidas pela PMMG através de uma Diretriz específica que regula a aplicação do programa.

FOTO: Polícia Militar de Minas Gerais PMMG - Proerd 2

Em Juiz de Fora, o PROERD é aplicado desde o ano de 2004. No primeiro semestre deste ano, 2023, os policiais militares estiveram presentes em 44 (quarenta e quatro) escolas, em contato direto e semanal com aproximadamente 3.800 crianças e adolescentes da 5ª e 7ª sérias do ensino fundamental.O Major PM Alexandre da 4ªRPM, relata que a bastante tempo acompanha as atividades do Proerd, mas que recentemente foi surpreendido pelo próprio filho conforme se vê:

“ Tenho um filho de 11 anos, Cauã, do nada ele relatou que já havia fumado, eu estava distraído e levei um grande susto, pois não imaginaria nunca meu filho com a imagem que tenho dele e pela idade me relatar algo que para mim era um absurdo e assustador....então continuou a criança...é pai o Sgt Bazaga falou que quem cheira a fumaça do cigarro também é um fumante...nessa hora foi um alívio, então, despertei que era o Proerd, e nem me recordava que meu Cauã já estava na idade escolar para receber aulas do Proerd....então meu filho continuou a contar vários ensinamentos repassados pelo Sargento Bazaga...e eu com tanta vivência com Proerd, não me imaginaria ser surpreendido pela influência extraordinária e positiva deste programa de prevenção das drogas realizado pela Polícia Militar”.

A Polícia Militar através do PROERD, continua e continuará salvando vidas e famílias, prevenindo que jovens se percam no mundo das drogas.