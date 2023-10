Quem pensa que nossos policiais militares exercem exclusivamente atividades relacionados à segurança pública se engana. A Polícia Militar participa ativamente de diversas outras atividades além da segurança, há uma participação ativa da 4ª Região de Polícia Militar (4ªRPM) em campanhas educativas e de conscientização sobre temas relevantes para sociedade, nos meses de setembro e outubro se destacam as campanhas voltadas para prevenção na área da saúde: doação de órgãos, tecidos e sangue; prevenção ao suicídio, prevenção ao câncer de mama.

Os policiais militares da área de saúde desenvolvem diversas atividades voltadas tanto para o público interno (para os próprios policiais), como para comunidade, especialmente para população mais carente e com menos acesso à informação. São realizadas palestras e divulgação nas redes sociais dando dicas e orientações do Ministério da Saúde. Durante as palestras, lógico, não poderia faltar o assunto Segurança Pública, sempre levam a comunidade dicas de segurança.

Em setembro o núcleo de saúde da 4ªRPM, realizou atividades com os alunos do Curso Especial Formação de Sargentos, foi comemorado o dia mundial do coração, 29 de setembro, na oportunidade ocorreu uma gincana entre os militares e palestras. Nessa mesma data, foi incentivado a doação de sangue e vários policiais militares compareceram ao Hemominas e deram demonstração de solidariedade ao serem voluntários para doação de sangue.

Além disso, a Polícia Militar se envolveu na campanha do setembro Amarelo, sobre prevenção ao suicídio. Neste mês de outubro, não poderia ser diferente, a Polícia Militar participa da companha outubro rosa, voltado para conscientização para o controle do câncer de mama.

Mais uma vez a nossa PM demonstra que está ao lado da comunidade para proteger e promover qualidade de vida para os cidadãos.