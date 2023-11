Nesta semana, não poderíamos deixar de contar um pouquinho da história da Banda de Música do Estado Maior da 4ª RPM, que inclusive no próximo dia 29 realizará um Concerto na cidade de Juiz de Fora.



Em 06 de maio de 1890, em Ouro Preto, o então Governador de Minas, Dr. João Pinheiro da Silva decretou a criação do 1°, 2º, 3° e 4° Corpos Militares, naquela época definiu-se que somente o 2º Corpo Militar, atualmente o 2º Batalhão da Polícia Militar, teria um Corpo Musical.

Após sediar-se em Uberaba e Belo Horizonte, em 06 de Agosto de 1911 o 2º Corpo Militar transferiu-se para Juiz de Fora, trazendo também a sua Banda de Música. À época, o 2º Corpo Musical era composto por 12 militares, sendo um 1º sargento regente à escolha do Comandante do Batalhão e mais 11 músicos executores.

FOTO: Polícia Militar de Minas Gerais - Você conhece a história da Banda de Música da Polícia Militar da 4ª RPM?



No ano de 2016, devido às demandas musicais em toda a Macro-região, a banda passou a pertencer ao Estado Maior da Quarta Região de Polícia Militar, mantendo sua sala de ensaios nas instalações do 2º BPM, o conhecido “2 de Ouro”.



Teve como primeiro regente o 1º Tenente Antônio Nazareth, que conduzia a Banda de Música somente em atividades internas pelo fato de a tropa, à época, ser aquartelada. Atualmente, a Banda de Música do EM/4ª RPM é composta por 12 militares, tendo como regente o Sub Ten Paulo Ferreira da Silva.



A Banda de Música faz apresentações em programas culturais, eventos municipais e em solenidades cívico-militares. Sendo empregada como instrumento de apoio às relações-públicas da PMMG e meio de interação sociocultural, marcando presença histórica no panorama musical e cultural do povo Mineiro.Desta forma, destaca-se as Bandas da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, com a evolução da política de segurança pública, acompanharam esta evolução e possui atualmente, um papel importante na prestação de serviço na segurança pública. Com o modelo de Polícia Comunitária e o serviço policial voltado para as diretrizes dos Direitos Humanos, as Bandas tornaram-se uma das ferramentas de marketing aproximação da Polícia Militar com a sociedade.



No dia 29 de novembro a Banda e seus convidados especiais estarão no Teatro Paschoal Carlos Magno para apresentação de um Concerto Musical solidário que reunirá autoridades militares e civis e todo público que adquiriu seu convite para juntos celebrarmos e prestigiar esse importante evento.