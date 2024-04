A subcomandante Elaine Maria Silva é o novo comando da Guarda Municipal de Juiz de Fora. Elaine é a segunda mulher a ocupar o cargo na corporação. A informação foi divulgada pela Prefeitura na manhã desta quinta-feira (11).

O ex-comandante Leandro Lisboa Barros saiu do posto de comando da Guarda para assumir a gestão da Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania (Sesuc).

O supervisor da Guarda, Daniel Andrade, vai atuar na condução operacional das equipes da Guarda Municipal. A PJF esclarece que os cargos só podem ser ocupados por guardas municipais concursados, conforme o Estatuto Geral das Guardas Municipais, lei nº 13.022/14.

“Desde 2021, Elaine vem conduzindo as atividades de subcomando, exercendo a coordenação dos empenhos diários da corporação. Guarda Municipal há 15 anos, com experiências no trabalho de rua e na Central da Guarda, a nova comandante é formada em Segurança Pública pela Estácio de Sá”, explicou o Executivo.

O novo subcomandante também é guarda municipal há 15 anos.

“Analista de Sistemas, formado pelo Centro de Ensino Superior de Juiz de Fora (CES-JF), Daniel Andrade sempre esteve à frente das atividades de tecnologia da corporação, tendo desenvolvido o primeiro sistema de registros de ocorrências do órgão. Em 2021, assumiu a supervisão de Gestão Operacional da Guarda, sendo responsável pelas atividades do Centro de Monitoramento e Operações (CMO) da unidade, incluindo todo o processo de implantação da ferramenta digital do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (Sinesp-CAD) para Juiz de Fora. Daniel é, inclusive, multiplicador credenciado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública da tecnologia para outras cidades”, finalizou a PJF.