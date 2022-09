PJF - Procon/JF

A Oi S.A, empresa de telefonia e internet, liderou a lista de empresas com maior número de reclamações registradas junto à Agência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) de Juiz de Fora no primeiro semestre de 2022. A lista foi divulgada na última sexta-feira (16).

Segundo a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), a Oi S.A. recebeu 938 reclamações, 8,81% do total registrado até o dia 30 de junho. A Cemig Distribuição S/A ficou em 2º lugar entre as empresas que registraram mais reclamações, com 484 queixas, seguida da CLARO S.A., com 438 atendimentos.

Os dados do Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor (Sindec) do Procon/JF mostram 10.644 atendimentos registrados nos últimos seis meses.

FOTO: ACESSA.com - Registros presenciais de reclamações nos seis primeiros meses de 2022

Já nos registros on-line, realizados através da página do consumidor, foram registradas 6.429 reclamações no primeiro semestre de 2022.

Nessa lista, é a Vivo/Telefônica quem assume a liderança do ranking, com 451 das reclamações, seguida pela Tim, com 441 registros e em 3º lugar a Oi Fixo, com 302.

FOTO: ACESSA.com - Registros online de reclamações no 1° semestre de 2022

Posicionamento das empresas

A Cemig relaciona o número de reclamações junto ao Procon com a quantidade de clientes que a companhia possui (atualmente, são mais de 8 milhões de clientes). "No entanto, apesar de a quantidade de reclamações estar diretamente ligada ao volume de clientes, a Cemig busca manter o índice de solução das queixas o mais alto possível, reforçando o compromisso em sempre solucionar da melhor forma o problema do consumidor.

A maior parte das reclamações relativas à Cemig tem ligação com consumo e negociação de débitos. Muitos clientes procuram o Procon para tentar negociar seus débitos e não ter o fornecimento de energia interrompido.

Por isso, a Cemig tomou a iniciativa de procurar o Procon para, em parceria, realizarem uma série de mutirões de negociação de débitos regulares e irregulares. Trata-se de mais uma oportunidade de os clientes da Cemig negociarem seus débitos com condições especiais. A iniciativa dos mutirões já foi realizada, neste ano, nos municípios de Contagem, Juiz de Fora, Uberlândia e Uberaba.

A Cemig oferece aos seus clientes também, de forma permanente, soluções para que eles possam se manter adimplentes por meio de seus canais de atendimento presenciais e virtuais e ainda um telefone específico para o parcelamento de débitos, pelo número 0800-721-7003, que atende das 9 às 21 horas, de segunda a sexta-feira, e das 9 às 15 horas, aos sábados".

Já a Tim respondeu em nota que trabalha em "prol dos seus clientes para que seja reconhecida como a melhor operadora. Para isso, a empresa se compromete em ouvi-los, com a oferta de vários tipos de canais de atendimento, e atuar com agilidade, respeito e transparência para a resolução das demandas, pois entendemos a importância e a essencialidade dos serviços de telecomunicação. Desta forma, a TIM investe fortemente nos seus canais de relacionamento para a constante evolução da qualidade dos serviços e do atendimento prestado, com foco na melhora contínua da experiência do cliente.

Segundo dados do Sistema Nacional de Informação de Defesa do Consumidor - SINDEC, órgão vinculado à Secretaria Nacional do Consumidor e que integra os PROCONs, a TIM tem o menor número de reclamações entre as maiores operadoras brasileiras, com resolutividade acima de 90%. Além disso, a companhia foi a operadora móvel que mais reduziu as reclamações recebidas na Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) no ano passado. Adicionalmente, a TIM ficou em primeiro lugar no Ranking de Satisfação de Demandas na Anatel 2021, que analisa o atendimento das empresas aos clientes na recepção e solução de demandas.

A Vivo, em nota, afirma que vem atuando de forma constante e assertiva para aumentar, cada vez mais, a resolutividade das demandas e a satisfação dos clientes. "A companhia também trabalha com uma atuação direta junto aos importantes órgãos de defesa do consumidor, visando sempre um diálogo aberto e transparente. A Vivo ocupa posição de destaque em resolutividade e satisfação entre as 20 maiores empresas de todos os segmentos presentes nas plataformas Consumidor.gov e Sindec, serviços públicos que fazem o registro das demandas e permitem a interlocução direta entre consumidores e empresas para solução de conflitos de consumo.

Isso é possível porque a empresa tem como propósito Digitalizar para Aproximar. E, por meio de um dos seus pilares, o DNA Vivo, são feitas ações para levar facilidade e eficiência para o dia a dia dos consumidores. Vale ressaltar, também, que a Vivo oferece aos clientes diversos canais de atendimento e a opção de escolha de acordo com o perfil ou necessidade de cada um. É possível ser atendido pelos canais digitais - por meio do autoatendimento no site, nas redes sociais, pelo app da Vivo e pelo WhatsApp – ou pelos canais tradicionais, como nossas lojas e a Central de Relacionamento, pelo *8486. O cliente que ficar insatisfeito com a resposta recebida nesses canais ainda conta com a Ouvidoria da Vivo, através do número 0800 775 1212".

A ACESSA.com entrou em contato com a Oi e Claro citadas e aguarda retorno.

