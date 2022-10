Ricardo Ribeiro - MP investiga aumento nos postos de combustível na cidade

O promotor de Defesa do Consumidor, Juvenal Martins, determinou nesta quarta-feira, 05, a instauração de procedimentos de investigação preliminar para apurar o aumento recente dos valores dos combustíveis nos postos de Juiz de Fora. A ação do Ministério Público, já iniciada inclusive, foi tomada pela ausência de reajustes dos preços nas refinarias.



Esse aumento estaria sendo praticado, inicialmente, pelas distribuidoras, que utilizando o indicador ESALQ, que mede a variação de produtos como o etanol hidratado combustível, fazem o repasse para o revendedor, ou seja, os postos.

Também nesta quarta-feira (5), a Agência de Proteção e Defesa do Consumidor de Juiz de Fora (Procon) publicou o resultado do levantamento de preços de Combustíveis realizado pelo Departamento de Estudos, Pesquisas e Projetos (Depp), realizado na terça-feira (4). Foram verificados os preços de 10 estabelecimentos localizados na Zona Norte do município.

O etanol teve média de preço de R$3,53, com o menor preço de R$3,47 e o maior de R$3,66. A gasolina comum teve média de R$4,81, com valor mínimo de R$4,69 e máximo de 4,99 nos postos verificados. O valor do diesel registrado pela pesquisa, que teve média de R$6,77, com maior preço fixado em R$7,19 e o menor em R$6,45.

O etanol aditivado , disponível em apenas dois estabelecimentos da amostra, teve média de R$3,66, com valor máximo de R$3,67 e mínimo de R$3,64. A gasolina aditivada teve média de R$4,92, com o maior preço de R$4,99 e o valor mais barato de R$4,84. O diesel S10 foi i que teve o valor mais alto registrado no levantamento, com média de R$6,81, preço mais alto de R$7,80 por litro e o melhor preço de R$6,55.



Tags:

juiz de fora | Postos de Combustível | Promotoria de defesa do Consumidor