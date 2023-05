O grande campeão deste ano do Comida Di Buteco foi o Pão Moiado. O terceiro lugar do concurso ficou com o Reza Forte, o vice-campeão foi o Recanto dos Manacás. A cerimônia de premiação, a Saideira, foi realizada na noite de quarta-feira (23), na Estação São Pedro. Todos eles receberam um troféu personalizado do Comida Di Buteco. Além disso, o campeão também recebeu uma faixa das mãos do vencedor do ano passado, Reza Forte.

O evento reuniu convidados, patrocinadores, jurados e representantes dos 36 bares participantes.

Além das premiações do evento, os três primeiros classificados receberam, da rede de supermercados Bahamas, os valores de R$ 200,00, R$ 300,00 e R$ 500,00, respectivamente, para o terceiro, segundo e primeiro colocados na premiação.

A Chandon também premiou o grande campeão com uma garrafa Magnum.

Os três primeiros lugares do concurso tiveram as melhores médias nos quatro itens avaliados: petisco, atendimento, higiene e temperatura da bebida. Nesta edição, o tema para a criação dos petiscos foi inspirado nos primórdios da humanidade: Ervas e Especiarias. Todos os botecos participantes desenvolveram petiscos com o valor de R$ 30,00.

O vencedor, eleito como melhor boteco da cidade, irá para a segunda fase do concurso, disputando o prêmio nacional. Nessa etapa, uma nova comissão de jurados irá visitar os campeões de cada cidade e avaliar suas performances seguindo os mesmos critérios. Cada campeão irá receber três jurados. Após a avaliação, é definido o melhor boteco do Brasil.

