“Tecnologia e Inovação: Limites e Possibilidades do Metaverso”, foi o tema escolhido pela equipe de organizadores para nortear as discussões do III SEPESQI (Seminário de Extensão, Pesquisa e Internacionalização). O evento, que acontece virtualmente nos dias 26 e 27 de outubro, chega a terceira edição com a expectativa de receber mais de 2.500 trabalhos científicos e de reunir mais de 100 mil pessoas, dentre estudantes, professores e pesquisadores de diferentes instituições.

Com a presença de convidados nacionais e internacionais, o SEPESQI se propõe a debater a importância das TEDs (Tecnologias Digitais na Educação) no processo de aprendizagem, baseado no ensino, pesquisa e extensão através da interação que possibilita um espaço de convivência, facilitado e estimulado não mais por um AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem) apenas textual, mas por uma plataforma que irá proporcionar diversas possibilidades de interação.

Segundo Thais Lacerda, coordenadora geral do SEPESQI, discutir os efeitos da aplicação da internet 4.0 no ensino superior evidencia a percepção da comunidade acadêmica sobre a importância do entrelaçamento das inovações tecnológicas e de seus impactos no processo de aprendizagem. “Esse tema já ganha efervescência nos fóruns de economia, inovação e novas perspectivas no mercado de trabalho, logo, nada mais justo que trazer essa discussão para dentro do nosso Seminário”, diz Thais.

A discussão proposta nesta edição caminha para uma análise do questionamento sobre a forma criativa e envolvente da utilização dos mundos digitais em 3D. Ao utilizarmos todo potencial do Metaverso sem o tratarmos apenas como uma novidade, mas sim como uma inovação que pode contribuir efetivamente para a mediação pedagógica no processo de aprendizado, construímos, juntos, um novo e grande fórum de discussão integrativo.

“Neste momento desafiador, pensamos o Metaverso não apenas como uma rede de mundos virtuais, que tenta simplesmente replicar a realidade, mas como caminho alternativo para propor projetos de pesquisa, extensão e internacionalização que viabilizem, de forma integradora, conexões institucionais e educacionais para um mundo melhor”, diz Thais.

As inscrições são gratuitas e já estão disponíveis ao público pelo site. O Seminário conta com a parceria das instituições de ensino superior Estácio e Wyden que também realizarão ações presenciais abertas à população nos campi participantes.

