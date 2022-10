Foto de Ella Don Rubin em Unsplash - Foto de Ella Don Rubin em Unsplash

O Twitch, o site de transmissão ao vivo de propriedade da Amazon que recebe mais de 31 milhões de visitas diárias, ignorou por muito tempo os streamings de jogos de azar. Os streamers comercializam empresas de jogos para um público jovem: Twitch afirma que cerca de 75% de seus visitantes estão entre 16 e 34 anos de idade.



O Centro Nacional de Jogo Responsável informou que 6-9% dos jovens lidam com problemas com o jogo, em contraste com cerca de 1% dos adultos.



O que aconteceu?



Devido à sua exposição internacional e à falta de supervisão sobre o conteúdo dos streamings, o Twitch efetivamente permite que os cassinos ilegais existam em sua plataforma. Os espectadores podiam entrar em um desses feeds e apostar dinheiro real em jogos de azar.



Isto se tornou extremamente popular no Twitch, com streamings de apostas que representam uma quantidade considerável dos seus espectadores. Entre estes jogos, o gênero slots é um dos mais populares, muitas vezes superando a Fortnite na plataforma.



Uma parte destes streamings é tecnicamente legal sob a legislação sobre jogos de azar. Ainda assim, havia inúmeras possibilidades para os streamers de fraudarem seus telespectadores, aceitando pagamentos processados ilegalmente e promovendo cripto cassinos (que são ilegais sob os regulamentos de jogo dos EUA, por exemplo).



Stake.com, atingido pela nova restrição, patrocinou eventos no Twitch, gastando quantias ridículas de dinheiro para atrair novos participantes e permitir que eles apostassem usando a moeda criptográfica em sua plataforma.



No entanto, recentemente houve críticas crescentes às apostas no Twitch após uma transmissão de um vídeo ao vivo, no qual o streamer afirmava ter enganado aos seus seguidores em mais de US$ 200.000 para alimentar seu vício no jogo.



Os principais streamers do Twitch têm feito campanha para restringir os jogos de azar, com a hashtag #TwitchStopGambling (#TwitchChegadeJogosdeAzar) surgindo no Twitter. Alguns até propuseram um boicote de uma semana durante a importante temporada de férias.

Um streamer enganou seus seguidores com mais de 200.000 dólares?



Sim, e estava mais perto dos 300.000 dólares.



ItsSliker, streamer sediado no Reino Unido, ganhou destaque em 2019 após participar da transmissão do game show, foi acusado de enganar as personalidades do Twitch para emprestar-lhe grandes somas de dinheiro. Conforme os registros da Discord publicados em uma publicação em Reddit, ItsSliker declarou que sua conta bancária havia sido bloqueada e que ele precisava de assistência.



Vários renomeados streamers, incluindo Ludwig Ahgren, Mizkif, Lukeafkfan e Trainwreck, começaram a relatar experiências semelhantes sobre serem abordados para ajudar ItsSliker com sua situação financeira. Trainwreck declarou que uma vez decidiu dar cerca de $45.000 para ajudar ao menos conhecido streamer.



O streamer mais assistido do Twitch em 2021, xQc, se comprometeu a ajudar na recuperação dos fundos, calculando a soma em torno de $300.000.



E, como o Twitch reagiu?

As meias medidas que se tomaram



Durante aquele fim de semana, ItsSliker postou um vídeo onde admitia ter um problema com os jogos de azar, afirmando que tudo começou com apostas de skins dentro do lendário jogo de Counterstrike: Ofensiva Global. Em seguida, ele começou a apostar dinheiro, acabando por avançar para as apostas esportivas.



Twitch respondeu ao problema - e às ameaças de alguns dos seus maiores streamers - anunciando que fará uma mudança de política em outubro, proibindo “slots, roleta ou jogos de dados” que não são regulamentados nos Estados Unidos ou em outras nações com fortes medidas de proteção para os consumidores.



Estas meias medidas contra os streamings de jogos de azar bloquearão sites como Stake.com, Rollbit.com, Roobet.com e Duelbits.com.



Twitch declarou que continuará a permitir sites especializados em apostas esportivas, futebol de fantasia e pôquer, deixando muitas oportunidades para vários dos mais proeminentes exemplos de apostas na plataforma.



Muitos streamers celebraram a vitória sobre o jogo de azar, que segundo eles não tem lugar no Twitch. Outros destacaram que a meia medida da empresa teria pouca influência sobre o golpe que desencadeou o tema em primeiro lugar.

O Twitch está sendo hipócrita?



Esta medida do Twitch foi atacada por Trainwreck, um conhecido e controvertido streamer de jogos de azar. Ele disse que a modificação da política do Twitch é desonesta e citou a associação do serviço com a plataforma de apostas esportivas DraftKings.



Trainwreck falou no programa do Destiny no YouTube e explicou por que ele acha hipócrita a decisão de Twitch de proibir o jogo de azar. Segundo o streamer, o Twitch aplicou sua nova política de forma desigual, em contra apenas de tipos de jogos que não estavam beneficiando diretamente a plataforma, e fazendo menção da conexão do Twitch com o proeminente site de apostas esportivas.



Trainwreck mencionou o contrato da DraftKings com a Amazon, empresa matriz da Twitch, que permite o serviço de streaming transmitir ao vivo o Thursday Night Football (Futebol de quinta-feira à noite).



Enormes quantidades de dinheiro envolvidas



O contrato de 11 anos do Twitch-DraftKings está avaliado em mais de US$ 13 bilhões, e o jogo de abertura da temporada atraiu milhares de espectadores ao vivo no Twitch. Trainwreck disse que o tratamento especial dos esportes era injusto, especialmente dado o interesse do Twitch em perpetuar este tipo de aposta.



No seu desabafo cheio de profanidades, Trainwreck fala sobre a incoerência da plataforma, mas é fácil ver por que ele é um dos mais sonantes críticos. Ele ganha muito dinheiro no site incentivando o jogo para um público em sua maioria jovem, o que, em alguns sentidos, é injustificável.



O que isso significa?



Independente de ser ou não um lar para os jogos de azar, o Twitch hoje está numa posição questionável por uma discussão que surgiu de algum tumulto interpessoal entre os streamers e que está se tornando bastante obscura.



O Twitch pode ter apaziguado algumas de suas maiores estrelas ao prometer remover alguns nomes de jogos de azar, mas estas plataformas no geral não podem fazer muito quando se trata de fraudadores que usam a velha engenharia social para enganar aqueles ao seu redor.