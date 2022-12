Com todo o imbróglio envolvendo a aquisição da Activision Blizzard pela Microsoft, a Big Tech norte-americana acabou revelando através de alguns documentos enviados para a Federal Trade Commission (FTC) que os próximos três jogos da Bethesda serão exclusivamente lançados para o Xbox e PC.

Dessa forma, para aumentar a ansiedade dos jogadores, o nome dos jogos não foram revelados, mas rumores apontam que serão Starfield, Redfall e o aguardadíssimo The Elder Scrolls 6. Uma parcela do público ainda acredita que um novo game de Indiana Jones também pode ser um dos jogos que serão exclusivos de PC e Xbox, já que todos os títulos citados são grandes produções de Bethesda.

“A referência da reclamação à recente aquisição da ZeniMax pela Microsoft – um conjunto de estúdios de jogos adquiridos em 2020 – não tem relevância para a transação atual. Depois dessa transação ter sido fechada, os dois primeiros novos jogos da ZeniMax foram exclusivos da PlayStation durante um ano após o lançamento. A Xbox prevê que três títulos futuros (títulos censurados) todos projetados para serem jogados principalmente sozinhos ou em pequenos grupos – serão exclusivos para Xbox e PCs”, relatava a Microsoft no documento enviado para a FTC.

A Microsoft adquiriu a Bethesda em outubro de 2020 e desde então o estúdio tem tocado diversos projetos simultâneos, sendo que, pelo que foi revelado ao público, boa parte das produções em andamento estão relacionadas com continuações de franquias, como o próprio Starfield e o Elder Scrolls 6.

No documento apresentado, a Microsoft ainda relatou, mais uma vez, que não tornará os próximos títulos de Call of Duty em exclusivos de Xbox tão cedo. Afirmando ainda que tem intenções de expandir a disponibilidade dos títulos da Activision Blizzard, citando o acordo recém-firmado entre a companhia e a Nintendo, que garante que a franquia de sucesso será lançada no console da empresa japonesa.

Enquanto essas gigantes da tecnologia e do entretenimento não resolvem suas picuinhas, os jogadores podem continuar se divertindo com seus títulos já lançados ou aproveitar outras alternativas presentes no mercado que são tão atrativas quanto. Este é o caso dos jogos presentes no cassino online grátis, plataforma onde os usuários começam a se divertir sem precisar pôr as mãos no bolso, e pode testar o serviço oferecido por diferentes operadoras antes de realizar um aporte elevado.

Sony não está preocupada com Xbox Game Pass

Como sabemos, a compra da Activision Blizzard pela Microsoft tem sido um dos temas mais discutidos pelo público gamer nos últimos tempos. Dentre os principais problemas para a conclusão da negociação entre as empresas está a batalha da Sony, dona do PlayStation, para impedir a aquisição, em “parceria” com os órgãos reguladores.

Contudo, o presidente do PlayStation, Jim Ryan, aponta que não está nem um pouco preocupado com um dos principais serviços da sua concorrente, o Xbox Game Pass. De acordo com o executivo, o serviço não chega a ser uma ameaça para o PlayStation, e uma prova disso é o excelente desempenho que o PlayStation 5 tem alcançado. Pelo menos é isso o que afirma uma fonte anônima ao Portal Insider Gaming.

Segundo o informante, durante uma reunião da Sony, Ryan teria afirmado: “Quando consideramos o Game Pass, parece que estão diminuindo os números do serviço. Ao observarmos o Game Pass [resultados], vendemos mais unidades de PS5 em dois anos do que eles conseguiram de assinantes nos seus 6 a 7 anos do serviço. Estamos com menos de 50 milhões de assinantes e eles estão na casa dos 20, mas há mais trabalho a fazer para aumentar esse número”.

Caso as afirmações do CEO sejam verídicas, por que a Sony e Jim Ryan estariam entre os principais reclamantes da compra da Activision Blizzard pela Microsoft? Ademais, o CEO já afirmou em outro momento que, caso esse processo de aquisição siga em frente, ele “diminuirá a concorrência e prejudicará os jogadores”.

Tags:

Eletroeletrônico | Esporte eletrônico | Esportes Campeonato skate street | Garagem | Grilagem | Jogo | jogos | Jogos eletrônicos | Jogos Olímpicos de Inverno | Jogos Olímpicos de Tóquio | Jornal de Jundiaí | LabSis/UFRN | Microsoft | PlayStation 4 | Playstations 5 | Rali | Ries X/S | São João de Meriti | Sean Connery | Socorro Neri | Sony | W series | Xbox | Xbox 360 | Xbox One