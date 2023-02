A operadora Vivo anunciou nesta quarta-feira (15) a ativação da tecnologia 5G a partir da frequência 3,5GHz, em Juiz de Fora. Além disso, as cidades de Contagem e Uberlândia também serão contempladas com o serviço que segue o cronograma estabelecido pelo Gaispi / Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) para as localidades com mais de 500 mil habitantes.

Neste primeiro momento, alguns bairros serão contemplados. Em Juiz de Fora, os bairros Centro, Democrata, Nossa Senhora Aparecida e Residência já terão a cobertura 5G. Em Contagem, os bairros Cidade Industrial e Jardim Industrial também serão os primeiros a receberem a nova tecnologia. Por fim, a cidade de Uberlândia terá a cobertura nos bairros Centro, Custódio Pereira e Progresso.

A operadora informou que já atua na ampliação para outras regiões das cidades.

Ainda de acordo com a operadora, a tecnologia permite que os usuários tenham uma navegação ainda mais veloz e melhor experiência no uso e consumo de conteúdos multimídia ou nos jogos online de alta resolução, por exemplo. A experiência de velocidade do usuário será até dez vezes mais rápida que o 4G. Espera-se que a nova tecnologia realize download de um arquivo de 1GB em aproximadamente dez segundos, dependendo do volume de tráfego no momento.