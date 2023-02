Desde que os aparelhos celulares foram lançados no mercado a vida das pessoas começou a mudar radicalmente. Através de um smartphone dá para fazer coisas que há poucos anos atrás seriam completamente inimagináveis.

A cada dia mais se torna uma coisa rara ver alguma pessoa sem um aparelho celular nas mãos. Nos dias de hoje é possível pagar contas, pesquisar, comprar, ver filmes e séries e inclusive jogar games modernos e avançados, ou jogos mais saudosistas e old school e se divertir.

Os catálogos de jogos online disponíveis em plataformas para se jogar através de um celular com sistema Android não param de crescer.

Grandes investimentos foram feitos pelas empresas desenvolvedoras de jogos e hoje temos games com excelente nível gráfico e uma vasta opção de temas a escolher.

Jogos no celular para jogar de qualquer lugar

As grandes plataformas de cassino como a Parimatch mobile app oferecem a maioria dos jogos tanto para PC como para celulares. Isso permite aos jogadores se divertirem em qualquer lugar que estejam, em casa, no trânsito, na fila do banco, em inúmeros lugares com toda qualidade e praticidade.

Os milhares de jogos que hoje dispomos para jogar em um aparelho celular no sistema Android são de uma tecnologia relativamente nova e essa tendência vem aumentando.

As operadoras preveem que futuramente grande parte dos jogadores utilizarão seus aparelhos tanto para se divertir nos cassinos como para fazer suas apostas esportivas. Os cassinos online acompanham os movimentos da sociedade e os desenvolvedores de jogos procuram aprimorar cada vez mais os apps para os cassinos mobile.

Por esse motivo as plataformas começam a oferecer aos seus clientes bônus e promoções especiais para quem acessa através de seus aplicativos para celular, procurando aumentar ainda mais os novos usuários.

Na posse de um smartphone com sistema Android se pode jogar desde os jogos mais clássicos de tabuleiro, clássicos como a Roleta, Bacará, Blackjack, Bingo, Poker, entre outros até os últimos lançamentos do mercado.

Para quem gosta de ter uma experiência diferente ao jogar os tradicionais jogos de mesa pode utilizar seu smartphone para visitar e jogar em uma sala de roleta ao vivo.

São salas especialmente preparadas com câmeras que cobrem todos os ângulos e na mesa um crupiê de verdade comando o jogo. Os jogadores fazem suas apostas e conversam entre si como se estivessem em um cassino físico.

Uma experiência realmente única e tudo isso é possível com um simples smartphone.

Principais jogos para Android



Praticamente todos os meses temos novos lançamentos de jogos mobile para o sistema Android que agradam a todos os tipos de perfis.



Não é mais necessário estar à frente de um computador para poder jogar e se divertir com qualidade, os jogos desenvolvidos para utilização em aparelhos celulares estão cada dia mais tecnológicos.



Hoje falaremos sobre os 10 jogos mais procurados e amados pelo público. Porém existem milhares de outras opções.



Aviator



O Aviator é um jogo da Spribe no estilo crash game também conhecido como o “jogo do aviãozinho”, que se tornou o xodó de muitos jogadores.



No Aviator não existem linhas de pagamento e nem mesmo bobinas, apenas uma tela onde temos um avião decolando.

Depois de feita a aposta o avião decola e o multiplicador começa a girar.



O objetivo do jogo é sacar a aposta antes que o avião parta para a decolagem, porque, do contrário, ele explode e o jogador perde o valor apostado.



Candy Crush



O popular Candy Crush dispensa apresentações, sendo um dos jogos mais populares da história para jogar em celulares. O seu grande concorrente também está na lista abaixo. Já são bilhões de downloads e mais de 100 milhões de jogadores desde sua estreia em 2012.



Gates of Olympus



Nesta slot machine inspirada na mitologia Grega encontramos sinos, harpas e sons misteriosos. O Gates of Olympus possui seis bobinas e cinco linhas de pagamento.



O jogador ganha quando consegue um determinado número de símbolos correspondentes. Existem símbolos multiplicadores e rodadas grátis.



777 Games Respin



A slot 777 Gems Respin é uma das slots clássicas. Para ganhar o prêmio máximo o jogador terá de acertar os três números 7 na cor vermelha.



Angry Birds



Outro jogo muito popular, criado pela empresa Rovio. Os pássaros e porquinhos mal-intencionados são o ponto central do jogo. Muito divertido e com fases e variações bem legais, o jogo chegou até as telonas, sendo mais um sucesso para a franquia.



Fruit Million



No Fruit Million online o jogador pode faturar até 3.000 vezes o valor de sua aposta. Nesta slot de cinco cilindros e 100 linhas de pagamento existem vários bônus.



Gonzo Quest



Inspirado no explorador e conquistador espanhol Pizarro, a slot Gonzo Quest é bem divertida começando com um curto vídeo. Com 5 cilindros e 20 linhas de pagamento.



Big Bass Bonanza



Aqui temos um pescador que não só utiliza em suas pescarias uma vara de pesca, mas também dinamite e uma bazuca. Nesta slot é possível ganhar até 4.000 vezes o valor apostado.



The Hand of Midas



Baseado na história de um rei grego que transformava tudo o que tocava em ouro, a slot The Hand of Midas é um jogo com gráficos detalhados no estilo desenho animado. São 5 cilindros com 20 linhas de pagamento além de multiplicadores e bônus.



20 Super Hot



Uma slot com símbolos retrôs com muitos prêmios de frutas como limões, laranjas, cerejas, uvas, melões etc... Oferece ainda significativos bônus com os símbolos Wild 7 e Scattered Star.



Conclusão



Existe uma grande quantidade de jogos disponíveis nas melhores plataformas de jogos, desenvolvidos para quem possui um celular Android. Como tem para todos os gostos, basta que você faça sua escolha e aproveite.



Tags:

Ponto final