É difícil até imaginar perder todos os arquivos do celular, concorda? Por isso, neste texto, listaremos os motivos para usar o Dr. Fone para recuperar arquivos do celular



Por acaso você deletou uma foto sem querer ou o celular quebrou e não consegue mais ter acesso ao dispositivo? Não precisa ficar nervoso porque o Dr. Fone é um dos melhores programas para recuperar arquivos do celular.



Com ele, além de conseguir ter de volta o arquivo deletado, você também terá a opção de migrar os seus dados para outro aparelho que for do mesmo sistema operacional ou até mesmo salvar tudo em um computador. Fora isso, o Wondershare Dr.Fone tem outras vantagens que vamos listar ao longo deste texto.

O smartphone passou a ser um item essencial no nosso dia a dia, afinal de contas, muitas vezes é o único caminho de comunicação, por exemplo, entre as pessoas. O telefone fixo, que antes era bem requisitado, atualmente, apenas um terço dos lares brasileiros possuem este tipo de comunicação, de acordo com um estudo estudo do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Ainda segundo a pesquisa, 60% das casas entrevistadas tinham apenas o celular como serviço de telefonia.



Por este motivo, não podemos perder nada do que está no nosso aparelho, não é mesmo? Existem pessoas que falam que a vida delas está no celular. E isso é uma realidade para muita gente. Dá uma olhada apenas na biblioteca de fotos do seu aparelho.



Tenho certeza de que passará um filme na sua cabeça de tantas recordações. Já imaginou perder tudo isso? Ainda bem que podemos recorrer ao Dr. Fone.



Conheça os motivos para usar o Dr. Fone para recuperar arquivos do celular



Presente há mais de 17 anos no segmento, o Wondershare Dr. Fone é um programa para recuperar os dados muito confiável e que tem no seu histórico milhões de elogios de usuários de diversos países que já utilizaram os seus recursos.



Um ponto importante antes de partirmos para os motivos para usar o Dr. Fone para recuperar arquivos do celular, já que, principalmente, no Brasil que sofre muito com os ataques cibernéticos. A empresa responsável pelo programa faz questão de trabalhar com a privacidade dos dados encontrados nos aparelhos que são conectados no software, trabalhando com criptografia de dados e com proteção avançada para combater as fraudes.



Saiba os motivos para usar o Dr. Fone para recuperar arquivos do celular:



1– Compatível com diversos dispositivos



Deletou um arquivo e agora quer ter acesso novamente? Com o Dr. Fone é possível e uma grande vantagem é que ele é compatível com sistema operacional Android e iOS. Isso mesmo, no caso de iOS você poderá recuperar arquivos de iPad, iPod e outros aparelhos da marca.

2– WhatsApp



Diferente de outros programas disponíveis na internet, com o Dr. Fone você terá de volta as mensagens que foram trocadas no aplicativo de conversa. Além disso, poderá fazer a transferência deste conteúdo entre dispositivos.



3– Variedades de arquivos



Outro motivo para usar o Dr. Fone como programa para recuperar os dados é que você terá a oportunidade de recuperar arquivos de vários formatos como, por exemplo, fotos, contatos, músicas, vídeos, registros de chamadas, documentos, dentre outros.



4– Desbloqueio de tela



Se você deseja recuperar arquivos do celular quebrado, por exemplo, também consegue fazer isso através do Dr. Fone, já que o programa tem esta expertise, incluindo PIN, senha, identificação facial ou impressão digital.



5– Reparo de problemas com o sistema



Além disso, você pode utilizar o programa para fazer o reparo de problemas com o sistema operacional do seu dispositivo e pode ver como recuperar os dados no celular quebrada de forma simples. A solução acontece de forma rápida, porém, são reparos de coisas não muito complexas. A tela ficou preta ou o aparelho está em loop de inicialização? O Dr. Fone te ajuda.

Para utilizar o Dr.Fone não precisa ser profissional no assunto porque ele tem uma interface muito didática e de fácil entendimento. Só precisa se atentar porque, na maioria das vezes, será necessário utilizar um computador e um cabo USB para auxiliar no processo.



Ao abrir o programa para recuperar arquivos do celular, você terá acesso a três partes. São elas: recupere dados do celular, recupere de cartões SD e recupere dados de celulares avariados. Isso mesmo! Se o aparelho estiver quebrado e sem possibilidade de acesso, por exemplo, como o Dr.Fone, você vai conseguir ter os arquivos de volta.



Gostou? Você tem a oportunidade de experimentar o Dr. Fone de forma gratuita por um período determinado ou ter à disposição a ferramenta, porém, pagando um valor que pode variar de acordo com a sua necessidade.



Na versão paga, existem três opções:



Toolkit Android;



Toolkit iOS;



Toolkit Completo: versão ideal para quem precisa de suporte para aparelhos que tenham o sistema operacional iOS ou Android.

E então, gostou de conhecer esses motivos? Há outros, mas nos fale qual achou mais interessante.