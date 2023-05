Engana-se quem pensa que as novas maneiras de tirar e armazenar fotografias são livres de risco. Embora danos físicos (como amarelamento ou rasgos no papel) não estejam presentes nas imagens digitais, ainda existem riscos relacionados ao correto armazenamento dos dados que as compõem.



Os mais simples costumam estar associados às perdas dos arquivos como um todo. Você pode acidentalmente deletar as fotografias e vídeos, por exemplo, ou mesmo não ter mais acesso a elas ao se esquecer da senha do serviço de armazenamento em nuvem onde ela estava hospedada.



Tudo isso sem falar nas situações em que as imagens simplesmente acabam sendo corrompidas, geralmente durante ou após uma transferência de dados. Conhecer maneiras de corrigir fotos e recuperar a correta exibição acaba sendo essencial, tanto no contexto profissional quanto pessoal.



Felizmente, existem inúmeras ferramentas que podem ajudar aqueles que se veem diante de arquivos corrompidos (por quaisquer motivos que sejam). Para esse texto nós selecionamos um desses softwares, o qual, entre outras coisas, é capaz de restaurar arquivos JPG ao seu estado original.

O que pode causar problemas de corrupção em arquivos JPG?



Antes de falarmos sobre as soluções para problemas de arquivos JPG, é necessário explicar quais são esses problemas e como eles surgem. O termo “JPG corrompido” pode significar uma série de coisas, desde a ausência de plugins específicos na máquina até a transferência incompleta de alguns dados.



“JPG” é uma extensão de imagem, da mesma forma que “png” ou “bmp”. Assim como outros formatos, ele está sujeito a ser incorretamente lido caso parte dos seus dados seja deletado. Isso pode ser causado, por exemplo, pela interrupção de uma transferência ou mudança no destino da imagem.



Caso um computador (ou smartphone) não possua os plugins necessários para a leitura de um determinado formato de mídia (o JPG, nesse caso), também não será possível visualizá-lo. Nesse caso, o problema não está com a imagem transferida, mas com o meio no qual ela está sendo visualizada.

É possível corrigir corrupção de arquivos JPG?



Respondendo imediatamente a pergunta proposta no título desse tópico: sim, é possível corrigir a corrupção de arquivos, incluindo aqueles com a extensão “JPG”. Naturalmente, cada tipo de problema terá uma solução distinta, muitas vezes algo extremamente simples e fácil de ser realizado.



A ausência de plugins para a correta leitura de extensões de imagem, por exemplo, é algo que pode ser corrigido com a instalação de tais módulos de extensão. Na maioria dos casos, isso é feito através de atualizações manuais ou automáticas da máquina e do sistema operacional associado a ela.



Em outras situações, a corrupção de arquivos JPG pode ser solucionada com a utilização de softwares específicos, dedicados a recuperar dados que foram incorretamente transferidos. Um destes programas, cujo funcionamento nós vamos explicar já no tópico seguinte, é o Wondershare Repairit.

Como corrigir arquivos JPG com um programa para computadores?



Para corrigir arquivos JPG corrompidos, basta baixar o Wondershare Repairit no site oficial do programa. O download e a instalação dele levam somente alguns minutos, e o software existe em versões compatíveis com os sistemas operacionais Windows e macOS, de acordo com a sua máquina.



Finalizada a instalação, a janela inicial do programa mostrará as principais ferramentas. A que nós estamos procurando aqui está sob o nome “reparo de foto”, em uma coluna do lado direito. Clique nela e em seguida aperte o botão “+ adicionar” para selecionar o arquivo JPG que está corrompido.



FOTO: Reprodução - -

O Repairit irá demorar alguns segundos para carregar a imagem, dependendo do tamanho do arquivo. Quando a foto aparecer, basta que você clique no botão “reparar”, que fica no canto inferior direito.



FOTO: Reprodução - -

Feito isto, basta clicar em “salvar” (ao lado da foto) e selecionar o destino do arquivo recuperado.



FOTO: Reprodução - -

Outras ferramentas do Repairit para arquivos corrompidos



Embora no tópico acima nós tenhamos explicado como corrigir arquivos JPG corrompidos, é interessante mencionar que o Repairit faz mais do que isso. Imagens com extensões como “png”, "bmp" ou “gif” também podem ser recuperadas de maneira simples e rápida com este software.



É também possível realizar o reparo de foto de maneira massiva, selecionando múltiplas imagens ao mesmo tempo. Isso fará com que a recuperação demore um pouco mais, mas o tempo não costuma exceder alguns segundos. O resultado positivo será o mesmo para todos os tipos de imagens.



Para além da solução de problemas com arquivos corrompidos, o Repairit possui ferramentas de reparo de vídeo, de áudio e de outros formatos de mídias, todos eles com suas múltiplas extensões. O programa também exibirá detalhes de cada um dos itens, facilitando a tarefa de recuperação.



Caso você esteja passando por essa situação, faça o download do Repairit e teste as suas capacidades de recuperar arquivos JPG corrompidos. O software possui uma fácil utilização, o que o torna especialmente recomendado para pessoas que nunca mexeram com edição de arquivos digitais.