Desde a sua introdução no League of Legends, K'sante tem sido uma pedra no sapato da Riot Games. Possuindo habilidades impressionantes de controle de grupo e resistência, este campeão consegue trocar de uma postura defensiva para uma ofensiva avassaladora com sua habilidade máxima, permitindo-o eliminar os alvos inimigos mais frágeis.



K’sante: Quem é Este Emblemático Personagem?



Conhecido como o Colosso de Shurima, é um formidável campeão do League of Legends. Originário da grandiosa cidade-estado de Shurima, K'sante é um poderoso tanque que incorpora a força e a tenacidade do deserto. Sua imponente presença na arena de Summoner's Rift é inegável, graças a sua armadura resistente e habilidades devastadoras.



K'sante é reverenciado por sua capacidade de trocar rapidamente de uma postura defensiva para uma ofensiva implacável, especialmente com seu ultimato "Tudo ou Nada". Esta habilidade única não apenas aumenta drasticamente sua eficácia no combate, mas também redefine a dinâmica do confronto, permitindo-lhe se destacar em batalhas tanto no topo quanto no meio da rota.



Seu design e história são fortemente inspirados na rica mitologia e cultura de Shurima, o que o torna um personagem fascinante para os fãs de League of Legends que buscam explorar o vasto e enigmático mundo do jogo.



A Participação Deste Personagem em Competições



Ao longo do tempo, K'sante se estabeleceu como uma figura proeminente no cenário competitivo, sendo frequentemente escolhido pelas equipes como uma opção versátil tanto para o topo quanto para o meio. No entanto, essa trajetória é exatamente oposta ao que se observa no jogo solo, onde o campeão tem enfrentado desafios, especialmente nos elos mais baixos.



Agora, com a chegada do patch Worlds aos servidores, a Riot Games está se esforçando para resolver as problemáticas de K'sante de maneira mais abrangente, apresentando uma reformulação completa para o campeão.



Os desenvolvedores de League of Legends estão modificando quase todos os aspectos do kit de habilidades de K'sante. Desde seus atributos base até suas habilidades passiva, Q, W e R, todas estão passando por mudanças significativas. É importante ressaltar que essas alterações ainda estão sendo testadas no PBE (Ambiente Público de Testes) e, portanto, não são garantidas para chegar aos servidores oficiais.



Reformulação de K'sante para o LoL no Patch 13.20:



Aqui estão as alterações propostas para K'sante no aguardado Patch 13.20:



Atributos Base:



Saúde:

Alteração: 610 + 108 >>> 570 + 115

Crescimento de Armadura:

Aumento: 4,7 >>> 5,2



Passiva: Instintos Destemidos



O dano passivo causado por acerto não será mais escalado com base em 20% de resistência durante o estado "Tudo ou Nada".



Q: Golpes de Ntofo



Dano Base:

Redução: 50-150 >>> 30-150

Redução de Tempo de Recarga do Q Potencializada pelo "Tudo ou Nada":

Alteração: 1 segundo >>> 25%

Lentidão Potencializada do Q durante o "Tudo ou Nada":

Adição



W: Criador de Caminho



Tempo Mínimo de Carga:

Agora tem um tempo mínimo de carga de 0,65 segundos, reduzido para 0,5 segundos durante o "Tudo ou Nada".

Fórmula de Dano:



Alteração: 2-8% da HP máxima do inimigo com base no nível e carga >>> (20-100) + 50% de AD total + 30% de RM e armadura bônus + (6-10%) da HP máxima do inimigo

Remoção do Dano Potencializado do "Tudo ou Nada"

Custo de Mana:

Redução: 75-95 >>> 60-80

Aumento da Redução de Dano:

Alteração: 25% em todos os níveis >>> 40-65% com base no nível

Aumento da Redução de Dano Potencializado do "Tudo ou Nada":

Alteração: 30% em todos os níveis >>> 50-75% com base no nível

Aumento da Duração do Atordoamento:

Alteração: 1,25 segundos em todos os níveis >>> 0,3-0,5 com base no nível

Mudança de Tempo de Recarga Potencializado do "Tudo ou Nada":

Alteração: 24-16 segundos o tempo todo >>> 18-12 segundos durante o "Tudo ou Nada"

E: Passos Rápidos



Sem mudanças



R: Tudo ou Nada



Tipo de Dano:

Alteração: Físico >>> Mágico

Fórmula de Dano Normal:

Alteração: 30-105 + 20% de AD total de dano físico >>> 70-150 + 100% de AP dano mágico

Fórmula de Dano contra Parede:

Alteração: 150-350 + 20% de AD total de dano físico >>> 70-150 + 100% de AP dano mágico

Redução do Empurrão:

Alteração: 350 unidades >>> 300 unidades

Mudanças nas Estatísticas Bônus:

AD:

Alteração: 5 +32,5% de resists bônus >>> 15-45 + 25% de resists bônus

Omnivamp:

Alteração: 10% + 0,75% da HP bônus >>> 10-20%

Velocidade de Ataque:

Sem alteração >>> 25-45%

Aumento do Limiar de Saúde Reduzida:

Alteração: 55% >>> 65%



Mudanças Que Impactam em Outros Setores de LoL



Os mercados de apostas de League of Legends têm sido uma arena em constante expansão, espelhando a evolução do próprio jogo e seus personagens, como o formidável K'sante. Com a popularidade crescente do LoL, as apostas nesse universo virtual também alcançaram novos patamares.



K'sante, o Colosso de Shurima, um dos campeões mais proeminentes de League of Legends, se tornou um ponto focal nos mercados de apostas. Sua versatilidade como tanque, capaz de se adaptar de defesa a ataques avassaladores, influencia as probabilidades e estratégias de apostas. Os fãs e apostadores analisam cuidadosamente as mudanças propostas no kit de habilidades de K'sante, como seus atributos base e alterações no poder de suas habilidades.



A reformulação planejada para K'sante no Patch 13.20 promete agitar ainda mais o cenário das apostas de League of Legends. As mudanças em sua saúde, dano, e habilidades podem desencadear ajustes nas odds e nas estratégias dos apostadores, levando a um interesse renovado nos mercados de apostas.



É um momento empolgante para os entusiastas do LoL, pois as apostas se tornam uma forma emocionante de interagir com a evolução do jogo e seus personagens icônicos.