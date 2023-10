A partir deste sábado (7), até a próxima quinta-feira (12), a equipe de competição de robótica Rinobot Team, da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), participará da Latin American Robotics Competition (Larc) 2023, em Salvador, na Bahia. O evento Robótica 2023 terá congressos científicos e concursos na área.

De acordo com a UFJF, a Rinobot irá disputar a categoria Very Small Size Soccer (VSSS), em que robôs controlados via rádio jogam futebol em um tablado. Os competidores direcionam os movimentos das máquinas por meio das imagens emitidas por uma câmera.

A equipe, criada em 2016, já participou de outras cinco edições do evento e em duas subiu ao pódio: em 2019, o grupo chegou ao segundo lugar, e em 2021 alcançou a terceira posição.

“É uma oportunidade de a gente entender o que está acontecendo, quais são as tendências e estar a par das novas tecnologias. Em relação à categoria VSSS, será a oportunidade de a Rinobot estrear robôs com novos motores, cinco vezes mais potentes do que os usados anteriormente. É um salto na categoria e demonstra o compromisso que temos com os recursos que são aplicados dentro da equipe”, disse o capitão geral da Rinobot, Felix Miranda.

A equipe recebeu os equipamentos por meio do Programa Santos Dumont, de estímulo à iniciação científica, promovido pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (Fapemig).

Vitórias

Em setembro, a Rinobot participou da primeira edição da Copa Pinhão de Robótica, realizada no campus Neoville da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), em Curitiba. O grupo concorreu em três categorias – Mini Sumô, Sumô Lego e Seguidor de Linha.

Em duas delas (Mini Sumô e Sumô Lego), a equipe ficou em primeiro lugar na competição. E na categoria Seguidor de Linha, a Rinobot chegou à quarta colocação.

Em fevereiro, a Rinobot participou da Inatel Robotics National Cup (IRONCup), organizada pelo Instituto Nacional de Telecomunicações (Inatel) e alcançou duas posições no pódio: primeiro lugar na categoria Seguidor de Linha e terceiro lugar na VSSS.

Em julho, competiu na RoboCup2023, evento considerado o maior do mundo nas áreas de robótica e inteligência artificial, ficando em sétimo lugar na categoria Standard Platform League (SPL). O certame foi realizado em Bordeaux, na França.