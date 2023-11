Em um mundo em que a informação dita as regras do jogo, o trabalho do cientista de dados se torna cada vez mais necessário e fundamental para as grandes empresas. A partir de uma visão ampla sobre os dados e negócios, estes especialistas oferecem visões importantes e muitas vezes preditivas sobre como as companhias deveriam agir para engajar melhor seus clientes e aprimorar seus processos, independente do setor em que atuam.



Graças à big data, o mercado da ciência de dados está em rápida expansão, oferecendo oportunidades interessantes para profissionais que querem participar ou até mesmo ampliar seus conhecimentos na área.

Se você pretende ter esta atuação estratégica, saiba exatamente o que é, as atividades e qual curso de cientista de dados escolher.



Como trabalha um cientista de dados?



O profissional de dados é especializado em analisar cenários a partir de uma variedade de dados complexos e de diversas fontes. Por isso, é fundamental que algumas habilidades e um forte senso de curiosidade façam parte de seu campo de trabalho.



Com isso, os especialistas em ciência de dados utilizam a chamada “big data” para identificar padrões, tendências e conexões que, normalmente, passariam despercebidas pela maioria das pessoas. Mais do que isso, eles também são responsáveis por direcionar diversas tomadas de decisões estratégicas dentro das empresas.



Se você quer se tornar um cientista de dados, é fundamental que você conte com uma base sólida em matemática e estatística, bem como habilidades de programação, especialmente em linguagens como Python. Para além disso, é importante também desenvolver habilidades de fala para conseguir comunicar todas as suas descobertas à empresa.



Vale a pena ser um cientista de dados?



Em um mundo praticamente 100% digital, a função do cientista de dados tornou-se imprescindível para as empresas que buscam se aproximar de clientes e melhorar seus processos a partir de negócios cada vez mais orientados por dados.



Por isso, esta profissão não se resume à atuação em empresas de tecnologia. Hoje, qualquer setor, como saúde, finanças, varejo e entretenimento também exigem a presença deste profissional para lidar e analisar seus repertórios de big data. Desta forma, os cientistas de dados ganham a característica também de estrategistas, ampliando suas participações para levar uma perspectiva completa da empresa, sugerindo mudanças e identificando oportunidades para seu crescimento.



Considerando que esta é uma carreira promissora e disputada, o cientista de dados conta com uma grande variedade de oportunidades de trabalho, salários bastante atrativos e crescimento rápido. Mas se você tem esta área como meta, é preciso, primeiro, buscar mais conhecimento para se destacar da grande concorrência. Por isso, um curso de cientista de dados online pode permitir um desenvolvimento seguro e veloz, sem que isso impacte suas atividades diárias.



Selecione o melhor curso de cientista de dados



A maneira mais rápida e assertiva para atuar nesta área é procurar por aulas de ciência de dados. E com diversas opções no mercado, sempre é muito bom ficar atento a alguns pré-requisitos, como:



Qualidade do curso: Opte por um curso que apresente uma boa matriz curricular e assuntos fundamentais de ciência de dados, como programação e machine learning.



Flexibilidade: Escolha um curso online que tenha horários flexíveis para você não afetar sua rotina durante os estudos.



Suporte: Verifique se o curso oferece o suporte necessário para que você possa se desenvolver, seja por meio de tutoria, professores engajados, discussões em grupo, fóruns e outras oportunidades de networking.



Aplicação prática: Tenha preferência por cursos orientados à prática, em que você terá acesso a situações e exemplos da teoria na vida real.



Mercado de trabalho: Um bom curso online de data science costuma promover conhecimento para que você possa conseguir oportunidades de trabalho ou até mesmo crescer na carreira.



Seja um cientista de dados pela TripleTen



Para você se tornar um profissional de qualidade e ter inúmeros argumentos na hora de se destacar dos concorrentes, você deve se inscrever no curso para cientista de dados da TripleTen.



Se desenvolva ao máximo na hora de estudar, com o suporte de tutores engajados e community managers que não vão te deixar na mão. Conte com um aprendizado orientado à prática para ter acesso a situações da vida real e, assim, poder colocar em ação todo o seu conhecimento.



87% dos alunos graduados no curso de ciência de dados pela TripleTen conseguiram um novo emprego em menos de seis meses, recebendo salários que variam de R$ 5 mil a R$ 12 mil por mês!



E para você começar com o pé direito, a https://tripleten.com.br/ dá uma mãozinha! Utilize o cupom FUTUROBR30 e conte com um desconto exclusivo!