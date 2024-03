O Wondershare MobileTrans é uma ferramenta útil para as mais variadas tarefas envolvendo o app WhatsApp e a sua versão para empresas, o Business. Nesse texto, vamos falar sobre esse software.



O WhatsApp é o mensageiro instantâneo mais usado do mundo, com mais de 3 bilhões de usuários mensais. E não, você não leu errado: bilhões! No dia a dia, os usuários se valem do aplicativo para enviar e receber mensagens, fazer chamadas de áudio e vídeo e compartilhar mídias, como imagens.



Por sua natureza versátil, não é incomum que ele seja usado tanto para questões pessoais quanto como ferramenta de trabalho ou entretenimento. Como tal, muitas informações relevantes se valem da plataforma para serem transmitidas, o que nos faz considerar os casos em que dados são apagados.



As mensagens, por exemplo, podem ser perdidas por muitos motivos. Ao apagar o aplicativo, formatar o celular ou mesmo perder o aparelho por completo, você perde acesso ao que enviou e recebeu pelo aplicativo verdinho. Nesses casos, existe maneira de recuperar as conversas do WhatsApp perdidas?



Como o Wondershare MobileTrans funciona?



Basicamente, o Wondershare MobileTrans é um programa para computadores que possibilita, entre outras coisas, o ato de recuperar conversas apagadas WhatsApp de qualquer celular. Ele funciona de forma exclusiva em computadores com Windows, mas é compatível com os sistemas Android e o iOS.



O Wondershare MobileTrans é pago, mas pode ser testado gratuitamente pelos usuários que baixam o instalador no site oficial. Todas as suas ferramentas são simples de serem utilizadas e explicam o que fazem, de modo que não é necessário ter conhecimentos aprofundados com recuperação de app.



Além da recuperação de conversas apagadas do WhatsApp, o programa também permite transferir todos os dados do aplicativo verdinho, fazer backups de informações, conectar-se com os serviços de armazenamento em nuvem e organizar os diferentes aspectos dos smartphones através de um PC.



Ao todo, são mais de 18 formatos de arquivos suportados (entre imagens, vídeos, áudios e outros), mais de 6 mil dispositivos compatíveis e uma proteção de dados invejável. Isso significa que você conseguirá resolver uma série de problemas envolvendo os smartphones com o uso de um só serviço.

Como recuperar conversas apagadas do WhatsApp com o Wondershare MobileTrans em 6 passos



Recuperar conversas apagadas do WhatsApp com o Wondershare MobileTrans não é difícil, mesmo que você nunca tenha feito algo semelhante. Tudo o que é preciso é de acesso a um computador com Windows que se conecte à internet. Com as ferramentas em mãos, a tarefa é concluída em 6 passos.

1 – Conecte o seu smartphone ao computador



Antes de instalar e executar o Wondershare MobileTrans, é interessante que já tenha conectado o smartphone ao computador. Embora essa etapa possa ser executada posteriormente, o programa é capaz de reconhecer o celular de imediato, caso ele tenha sido ligado ao computador via cabo USB.



Também é preciso que o WhatsApp (ou o WhatsApp Business, se for o seu objetivo) esteja instalado no smartphone. No caso de transferências de um celular para outro, o que não é o nosso caso, os dois aparelhos precisam estar conectados e devidamente reconhecidos pelo computador com o software.



2 – Baixe e instale o Wondershare MobileTrans do site oficial



O Wondershare MobileTrans pode ser baixado e instalado diretamente de seu site oficial, bastando entrar no site com um navegador de internet. O download leva só alguns segundos e, ao fim, o arquivo “.exe” fica salvo na pasta de downloads. Você irá acessá-lo e clicar duas vezes com o botão esquerdo.



A instalação também leva só alguns segundos, dependendo da velocidade do computador. Ao fim, o programa perguntará se deseja abri-lo de imediato ou não. Caso feche a janela, conseguirá acessar o software a partir de um atalho criado na área de trabalho. Isso também vale para acessos posteriores.



FOTO: Reprodução - Baixe e instale o Wondershare MobileTrans do site oficial

3 – Confira as ferramentas na janela do programa



Ao abrir o Wondershare MobileTrans pela primeira vez, usuários irão se deparar com os principais recursos disponíveis. O que buscamos aqui tem a ver com a recuperação de conversas apagadas do WhatsApp, o qual pode ser encontrado sob a aba “backup e restauração”, na parte superior da janela.



Outras abas incluem transferência do WhatsApp, transferência do celular e mais. Clicada a opção designada no parágrafo anterior, você deverá ir até à ferramenta “restauração de dados apagados do WhatsApp”. As possibilidades de recuperar mensagens estarão aqui, assim como restaurar arquivos.

4 – Escolha o tipo de dado que deseja recuperar



Ao clicar na opção do item anterior, uma nova janela será aberta. Aperte “restaurar” e perceba que novas informações estão disponíveis. Do lado esquerdo estará o seu dispositivo móvel (caso o serviço tenha conseguido reconhecê-lo adequadamente), enquanto do lado esquerdo estará o computador.



No centro estão os tipos de dados que podem ser recuperados. São eles: mensagens e mensagens favoritas, fotos, áudios e mensagens de voz, vídeos, documentos, stickers, GIFs animados e outros. Para a tarefa que estamos executando hoje, você deve marcar “mensagens”, o primeiro item da lista.

5 – Inicie a recuperação das conversas apagadas do WhatsApp



Como mencionado antes, você deve selecionar “mensagens”, mas nada impede que recupere também outros dados ao mesmo tempo. Apesar disso, lembre-se de que quanto mais itens selecionados, mais tempo irá demorar para a tarefa ser concluída, ok? Quando estiver certo da decisão, clique “iniciar”.



Feito isso, tudo o que resta é esperar. Caso tenha optado por recuperar arquivos mais pesados (como vídeos), a tarefa poderá demorar um pouquinho mais. Se fechar o programa antes do processo ser concluído, será preciso recomeçar. De qualquer forma, os seus dados não serão corrompidos no ato.

6 – Repita o processo quantas vezes precisar



Embora o Wondershare MobileTrans garanta a eficácia na recuperação de conversas do WhatsApp apagadas, você pode acidentalmente apagá-las mais de uma vez no futuro, o que pedirá o auxílio do serviço. Não se preocupe: o programa não tem um “limite” de quantas vezes pode ajudar na tarefa.



Vale lembrar que executar a tarefa propriamente dita pede a assinatura, e que processos posteriores deverão ser executados enquanto ainda a tenha, tudo bem? Você pode recuperar conversas apagadas de quantos dispositivos quiser, entre celulares que utilizam o sistema operacional Android e o iOS.



Existem outras ferramentas no Wondershare MobileTrans?



Embora o tutorial sobre recuperar conversas apagadas seja o protagonista desse texto, a verdade é que o Wondershare MobileTrans é capaz de realizar outras tarefas com os smartphones, incluindo aquela presente em seu próprio nome: a transferência! A multiplicidade de recursos o torna mais útil.



Dentre as ferramentas disponíveis no Wondershare MobileTrans, podemos mencionar a transferência do WhatsApp e do WhatsApp Business, a possibilidade de enviar backups para a nuvem do Google Drive, transferência de outros aplicativos, importação e exportação de dados e transferência iCloud.



FOTO: Reprodução - Existem outras ferramentas no Wondershare MobileTrans?

Você também aprende a como fazer backup no WhatsApp, restaurar iTunes, completar o backup de dados do smartphone no geral, restaurar conteúdos apagados do mensageiro instantâneo verdinho, transferir playlists, gerenciar contatos e converter arquivos de imagem salvos com o formato “HEIC”.



Além de funcionarem de forma independente, todas essas funcionalidades também podem ser usadas em conjunto. Os processos são executados diretamente do software, sem que precise baixar qualquer tipo de serviço adicional. Como citado, “versatilidade” é a palavra-chave no Wondershare MobileTrans.

Quais os benefícios de recuperar conversas apagadas do WhatsApp com o Wondershare MobileTrans?



Agora que já explicamos todas as principais informações sobre o Wondershare MobileTrans e suas possibilidades diante do WhatsApp e outros aplicativos, vale refletir sobre algumas das principais vantagens associadas com o uso. Dentre todas elas, existem 3 capazes de convencer qualquer usuário.

1 – Não pede conhecimentos avançados



A primeira grande vantagem do Wondershare MobileTrans é a ausência de conhecimentos técnicos requeridos para que possa executar as tarefas com êxito. Desde que saiba mexer em um computador, todo o restante é explicado diretamente no serviço e pode ser seguido sem problemas e complicações.

2 – Mantém os dados do WhatsApp seguros



Ao recuperar conversas apagadas, fazer backup e demais tarefas com o Wondershare MobileTrans, os usuários não precisam se preocupar com a segurança dos dados. As ferramentas do serviço não prejudicam os arquivos com os quais está lidando e nem outros aspectos do seu smartphone e do PC.

3 – Permite o teste gratuito das funcionalidades



Ao falarmos sobre um serviço pago na internet, alguns usuários podem ficar céticos, geralmente por terem vivido experiências negativas no passado. O Wondershare MobileTrans tem um histórico de confiabilidade de muitos anos e ainda garante que os recursos sejam testados antes da sua assinatura.



Quando consideramos os passos necessários para recuperar as conversas apagadas do WhatsApp e do WhatsApp Business, é muito interessante citar também o ato de prevenção. Como mencionado, o Wondershare MobileTrans pode ajudá-lo a manter dados do celular protegidos, evitando perdê-los.



Mesmo assim, caso o pior aconteça, você pode contar com os recursos do Wondershare MobileTrans e a garantia de que o programa é capaz de restaurar suas mensagens e mídias perdidas sem esforço.