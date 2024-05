Primeiro, é fundamental entender o que significa "clonar o WhatsApp". Essencialmente, esse processo envolve a transferência de sua conta - incluindo todas as mensagens, mídia e histórico de bate-papo - de um dispositivo para outro. Essa clonagem não significa criar uma conta duplicada; o WhatsApp permite estritamente apenas uma conta por número de telefone. Os principais benefícios da clonagem do WhatsApp incluem manter a continuidade de suas conversas, preservar mensagens importantes e manter sua mídia acessível em todos os dispositivos. Este guia, escrito pelos especialistas do https://moniterro.com/pt/blog/como-monitorar-whatsapp/, mostra como clonar o WhatsApp para um novo telefone, seja você um usuário de iOS ou Android.



Método 1: Utilização de aplicativos de terceiros para uma transferência mais abrangente



Vários aplicativos de terceiros afirmam oferecer soluções mais abrangentes para a transferência de dados entre telefones, incluindo mensagens do WhatsApp. Aplicativos como Moniterro, Eyezy e mSpy podem ser úteis, especialmente se você estiver alternando entre iOS e Android. Seja cauteloso e pesquise as medidas de segurança e as avaliações de cada aplicativo antes de prosseguir.



Clonagem do WhatsApp com o Moniterro



A primeira etapa é fazer o download e instalar o aplicativo Moniterro em seus dispositivos antigos e novos. Ele está disponível para as plataformas Android e iOS.



Use cabos USB para conectar o telefone antigo e o novo ao computador. Inicie o Moniterro no computador e aguarde até que ele reconheça os dois dispositivos.



Procure a opção para transferir dados do WhatsApp na interface do Moniterro.



Depois de encontrá-la, inicie o processo de transferência. O Moniterro começará a clonar suas mensagens do WhatsApp, arquivos de mídia e histórico de bate-papo do dispositivo antigo para o novo.



A duração do processo de transferência depende da quantidade de dados que está sendo clonada. O Moniterro fornecerá uma barra de progresso para mantê-lo informado sobre o status da transferência. É essencial manter os dois dispositivos conectados e não usá-los durante esse processo.



Clonagem do WhatsApp com o Eyezy



A transferência de dados do WhatsApp para um novo telefone usando o Eyezy oferece uma solução alternativa, especialmente para aqueles que priorizam a facilidade de uso e a confiabilidade. A abordagem do Eyezy para a transferência de dados simplifica o processo, oferecendo uma interface amigável. Veja a seguir como usar o Eyezy para clonar o WhatsApp.



Clonando o WhatsApp com o mSpy



O mSpy oferece outra solução robusta para usuários que desejam clonar o WhatsApp entre dois dispositivos, especialmente ao fazer a transição do iOS para o Android ou vice-versa. Os recursos abrangentes de transferência de dados do mSpy garantem um processo de clonagem tranquilo.



Método 2: Usando o recurso de backup e restauração do próprio WhatsApp



Para dispositivos Android:



Abra o WhatsApp e vá para Menu > Configurações > Chats > Backup de chats.

Escolha "Fazer backup" para salvar seus bate-papos no Google Drive. Você pode selecionar a frequência do backup, a conta e as preferências de rede.

Em seu novo dispositivo, instale o WhatsApp e verifique seu número de telefone.

Quando solicitado, toque em "Restore" (Restaurar) para transferir seus bate-papos e mídia do Google Drive.



Para dispositivos iOS:



Abra o WhatsApp e vá para Configurações > Bate-papos > Backup de bate-papo.

Toque em "Back Up Now" (Fazer backup agora) para salvar seus bate-papos e mídia no iCloud.

Instale o WhatsApp em seu novo iPhone e verifique seu número de telefone.

Toque em "Restore Chat History" (Restaurar histórico de bate-papo) quando solicitado para recuperar seus dados do iCloud.



Conclusão



Transferir o WhatsApp para um novo celular não precisa ser uma dor de cabeça. Seguindo as etapas descritas neste guia, você pode garantir uma transição tranquila de seus valiosos dados. Lembre-se de que preservar a integridade e a segurança de suas informações pessoais durante esse processo é fundamental.