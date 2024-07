FOTO: Divulgação - Como Apostar Pelo Aplicativo MagicRed no Brasil?

MagicRed tem sido o principal destino dos apostadores de cassino no Brasil, pois os usuários podem receber diversas oportunidades de apostas com a ajuda do mesmo. Os desenvolvedores desta plataforma de apostas estão atualmente trabalhando para lançar o celular aplicativo para dispositivos Android e iOS e espera-se que seja lançado em breve. Até então, os usuários poderão usufruir das funcionalidades do site oficial em seus dispositivos portáteis com a ajuda da versão mobile desta plataforma de apostas. Neste guia, os jogadores poderão aprender como utilizar o aplicativo de apostas para começar a fazer suas apostas nos jogos disponíveis. Os novos usuários poderão receber 100% até R$ 600 no primeiro depósito.



Versão do aplicativo: N/D Tamanho do arquivo do aplicativo: N/D Tamanho do aplicativo instalado: N/D Sistema operacional: Android e iOS Custo de download: Livre

Guia para apostar via aplicativo MagicRed



Os apostadores que desejam usar o aplicativo móvel MagicRed devem observar que ele não foi lançado oficialmente pelos desenvolvedores para dispositivos Android e iOS. Quando o aplicativo de apostas for lançado, os jogadores poderão baixá-lo em seus dispositivos, através do qual poderão prosseguir com os passos abaixo para começar a fazer apostas através do aplicativo móvel:

1. Cadastre-se via aplicativo



O primeiro passo que o usuário deve realizar é registrar sua conta de apostas depois de fazer o download do aplicativo de apostas, o que pode ser feito seguindo os passos abaixo:

Abra o aplicativo de apostas em seus dispositivos Android ou iOS, que será redirecionado automaticamente para a página de registro. Agora, os jogadores deverão inserir seus dados cadastrais e-mail, nome de usuário e senha para prosseguir para a próxima etapa. Na próxima etapa, o usuário deverá inserir o código de verificação enviado pela plataforma de apostas para o seu e-mail cadastrado. Depois que os jogadores inserirem o código de verificação, eles poderão verificar os termos e condições para confirmar com sucesso o seu processo de registro neste aplicativo de apostas.

2. Adicionar fundos



Após a criação da conta de apostas, os jogadores terão apenas que adicionar fundos à sua conta, o que pode ser feito seguindo os passos abaixo:

Abra o aplicativo de apostas e vá para a seção Caixa.

Escolha depósito e selecione qualquer um dos métodos de depósito disponíveis no aplicativo de apostas, como:



Métodos de Pagamento Depósito Mínimo Tempo gasto VISTO 50 reais Instante MasterCard 50 reais Instante AstroPay 50 reais Instante Skrill 50 reais Instante Neteller 50 reais Instante Carteira Jeton 50 reais Instante Pix 50 reais Instante Pay4fun 50 reais Instante Muito melhor 50 reais Instante

3. Insira o valor do depósito junto com os detalhes da forma de pagamento escolhida para prosseguir para a página de pagamento.

4. Na página de pagamento, os apostadores deverão confirmar a transação com o método de pagamento selecionado e os fundos serão adicionados à sua conta de apostas.



3. Escolha um jogo de cassino e comece a jogar



Como os fundos foram adicionados à conta de apostas, os jogadores podem acessar a página principal do aplicativo móvel MagicRed e escolher qualquer um dos jogos de cassino preferidos para começar a jogar. Existem vários jogos de casino disponíveis para os utilizadores desfrutarem na aplicação de apostas, pois é provável que cubra todos os jogos que estarão à disposição dos utilizadores, mesmo no site oficial. Eles poderão jogar jogos como Baccarat, Blackjack, Roleta, Slots, Poker, Jackpot Games, Aviator e vários outros.