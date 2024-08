Se você está dando os seus primeiros passos no poker e precisa de uma ajudinha, não se preocupe porque hoje na internet encontra muita informação que pode lhe ajudar muito nessa sua empreitada de apostar online no jogo de poker.



Para as pessoas que estão recém iniciando e precisam sobre tudo adquirir conhecimento sobre o jogo em si, podem encontrar vídeos, artigos, textos, livros e muito mais sobre o assunto.



FOTO: Divulgação - Como dar seus primeiros passos no poker

Todo esse processo de conseguir informação instantânea e ao alcance da palma da mão, não era bem assim. Se fizermos uma volta a um passado não tão distante, como há muito a 20 anos atrás, o acesso à informação era muito mais limitado e obter informações básicas sobre o jogo do poker e suas estratégias possíveis era algo mais dificultoso.



Nessa época jogar poker apesar de sempre ter sido muito retratado em séries e filmes era algo para um pequeno nicho e um tanto quanto elitizado, sendo assim não ocupava um lugar massivo na mídia e não ocupava lugar massivo na mídia e então dar os primeiros passos era difícil.



Com o estouro do poker ao redor do mundo e com a sua chegada a internet tudo ficou mais fácil e todos os dias podemos nos enriquecer de informações sobre o jogo. Aqui te daremos alguns coselhos sobre o poker.

Não arrisque jogando todas as mãos



É muito comum que jogadores novatos costumam querer jogar o máximo que puderem, mas isso não é recomendado pois estão apenas aprendendo e experimentando o jogo.

Esteja sempre ligado, não se distraia



Muitas vezes os jogadores que estão iniciando no poker, não tem tanta facilidade para perceber o tipo de mão que eles acertaram, levando em conta as cartas que se denominam cartas comunitárias que estão na mesa, no jogo do poker se deve estar atento a tudo e não se distrair jamais.



Jogar online é um pouco mais tranquilo, pois você pode se retirar em um ambiente e estar sozinho. Porém no jogo online também há algumas distrações como: o alerta de finalização do tempo da partida, a contagem regressiva, o som dos segundo e algumas outras que podem aparecer na tela de acordo com sua plataforma.



O jogo não é individual



Sim, existem outros jogadores também! Muitas vezes, mesmo online, você pode identificar com uma boa aproximação quais jogadores são mais fechados e quais gostam de se envolver mais com o jogo



A observação é muito importante no poker e pode ajudá-lo a tomar a decisão certa com base na situação. Analisar os adversários é sempre uma grande estratégia para este jogo de cartas.



Não blefe antes de realmente saber como fazer



Há um mito que para ganhar no poker os jogadores precisam apenas blefar, mas isso não é bem verdade, além de ser muito arriscado se você não souber como blefar.

É claro que blefar por ser uma estratégia, mas deve ser usado nos momentos certos. Você pode ganhar potes blefando, mas apenas se souber quando fazê-lo e em que situações. E isso só vem com a prática.