As apostas em esportes e jogos de cassino agora são ainda mais compatíveis com os usuários móveis, o que é possível graças ao aplicativo móvel Ivibet. O aplicativo Ivibet ivi-bet.br.com/app/ está disponível para dispositivos Android e iOS, permitindo que os apostadores móveis façam apostas em seus jogos preferidos a qualquer hora, em qualquer lugar e em qualquer lugar. Os usuários poderão acessar todas as opções de apostas disponíveis no site oficial com a ajuda do aplicativo móvel. Além disso, há vários outros recursos disponíveis para eles por meio do aplicativo Ivibet, que podem não ser encontrados no site oficial. Mas antes de prosseguir com o download, os usuários devem se informar sobre os dispositivos compatíveis.



Versão do aplicativo 1.0 Tamanho do arquivo do aplicativo NA Tamanho do aplicativo instalado 100 MB Sistema operacional Android e iOS Custo do download Grátis

Requisitos do Sistema



O aplicativo Ivibet tem seus próprios requisitos de sistema, que os apostadores móveis devem verificar para saber se o aplicativo móvel será compatível com seu dispositivo Android ou iOS ou não. Além disso, os requisitos do sistema permitirão que os usuários conheçam a suavidade que o aplicativo de apostas será capaz de oferecer em seus dispositivos.

Para Android:



Versão para Android Android 8.0 ou superior RAM 4 GB ou mais Processador 2,49 GHz ou superior Espaço livre na memória 100 MB

Para iOS:

Versão iOS iOS 10.0 ou superior Espaço livre na memória 100 MB RAM 4 GB ou mais Processador 2,49 GHz ou superior

Todos os dispositivos que atenderem aos requisitos de sistema mencionados acima poderão fazer o download do aplicativo de apostas sem interrupções. Ainda assim, se os usuários tiverem algum problema ao fazer o download do aplicativo de apostas, poderão entrar em contato com o suporte ao cliente por meio do bate-papo ao vivo ou por e-mail (complaints@ivibet.com).



Dispositivos Android Compatíveis



O aplicativo móvel Ivibet é compatível com todos os dispositivos Android, o que está acima dos requisitos de sistema do mesmo. Os jogadores poderão fazer o download do aplicativo em seus dispositivos em poucos minutos a partir do site oficial para executá-lo em seus dispositivos Android. Esse aplicativo também foi testado para funcionar sem problemas em alguns dispositivos Android, que são os seguintes:

Redmi 13C 5G;



OnePlus Nord CE4 Lite 5G;



iQOO Z9 Lite;



Redmi 12C;



Galaxy A14;



Samsung Galaxy M35;



Realme C53;



Poco C65;



Samsung Galaxy S24.



Dispositivos iOS Compatíveis



O aplicativo móvel da Ivibet também pode ser acessado por usuários do iOS, o que o torna diferente das outras plataformas de apostas disponíveis para os entusiastas de apostas esportivas e de cassino no Brasil. Embora os requisitos de sistema do aplicativo para iOS sejam altos em comparação com outros aplicativos de apostas, ele ainda foi testado para funcionar sem problemas em alguns dos dispositivos iOS, que são os seguintes:

iPhone XR;



iPhone XS;



iPhone 11;



iPhone 11 Pro Max;



iPhone 11 Pro;



iPhone 12;



iPhone 13;



iPhone 13 Pro;



iPhone 13 Pro Max;



iPhone 14;



iPhone 14 Plus;



iPhone 15.

Isso mostra que o aplicativo de apostas é capaz de suportar todos os dispositivos Android e iOS, que estão acima dos requisitos do sistema e serão capazes de suportar o aplicativo de apostas para executá-lo sem problemas. Os usuários do Android poderão fazer o download no site oficial, enquanto os usuários do iOS poderão fazer o download visitando a Apple App Store e fazendo o download em sua página.