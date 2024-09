No cenário brasileiro de apostas, os influenciadores têm desempenhado um papel essencial. Com a explosão do mercado de iGaming, a plataforma de jogos 777bet se destaca entre as marcas promovidas nas redes sociais. Personalidades como Neymar e Casimiro Miguel utilizam seu alcance massivo para conectar seus seguidores a essas plataformas de apostas. Suas postagens e transmissões ao vivo não só divertem, mas também criam uma ponte direta entre marcas de cassino e o público interessado em apostas.



Os influenciadores não estão apenas vendendo marcas, mas criando uma nova forma de interação com seus fãs. Isso é evidente quando olhamos para o impacto de Casimiro, que faz transmissões ao vivo de partidas de futebol enquanto promove plataformas de iGaming, como o estrela bet, durante os jogos. O público que acompanha não apenas confia em suas opiniões, mas também se envolve diretamente com os sites de apostas, seja por curiosidade ou pela recomendação direta.



Essa mistura entre entretenimento e promoção tem feito do marketing de influenciadores uma peça chave no crescimento desse setor. Ao ver suas figuras favoritas participando de jogos ou fazendo apostas, o público se sente mais inclinado a explorar esse mundo. E isso só aumenta conforme mais influenciadores se unem ao setor, oferecendo uma variedade de abordagens, de conteúdos leves até análises detalhadas.



Estratégias de Promoção Nas Redes Sociais



Quando se trata de estratégias, os influenciadores adotam diferentes formatos para promover o iGaming. Desde posts patrocinados até transmissões ao vivo, como as que Casimiro realiza em seu canal, o objetivo é sempre o mesmo: envolver o público. Com sorteios e promoções, eles atraem ainda mais seguidores, criando um ciclo contínuo de engajamento e aumento de visibilidade para as marcas.



Essas ações não se limitam ao Instagram ou YouTube. No TikTok, por exemplo, vídeos curtos e dinâmicos apresentam dicas e truques para novos apostadores. A combinação de formatos e plataformas torna a promoção de sites como o Blaze e o Sportingbet mais abrangente, atingindo públicos variados e criando uma conexão real com os seguidores.



O impacto desse tipo de marketing vai além das redes sociais. Como mencionado em análises feitas por sites especializados como o Oddschecker, a credibilidade que esses influenciadores transmitem tem um peso enorme. O público não apenas assiste aos vídeos, mas se envolve de maneira prática, confiando nas recomendações e, muitas vezes, se tornando jogadores ativos nas plataformas promovidas.



Os resultados são visíveis: a confiança depositada nas recomendações e a criação de conteúdos autênticos são fatores que solidificam essa parceria entre influenciadores e o iGaming.



Impacto no Futebol Brasileiro



Os sites de apostas têm se consolidado como um dos principais patrocinadores no futebol brasileiro, e isso é evidente em clubes das Séries A, B e C do Campeonato Brasileiro. Eles estão cada vez mais presentes nas camisas dos principais times, ocupando o espaço de patrocinadores masters. Para se ter uma ideia, em 2024, 68% dos clubes dessas divisões tinham sites de apostas estampados em suas camisas, superando até setores tradicionais, como bancos, que representam apenas 15%.



O patrocínio não se limita aos clubes pequenos. Grandes equipes, como Flamengo e Corinthians, são financiadas por empresas de apostas. No caso do Corinthians, a parceria com a VaideBet se destacou ao garantir o maior acordo de patrocínio do país, um contrato de R$370 milhões por três temporadas. Essa participação massiva dos sites de apostas no futebol é um reflexo direto do crescimento do setor de iGaming no Brasil, que busca aumentar sua visibilidade através de um esporte tão popular.



Esse impacto é profundo porque o futebol brasileiro é um dos mais acompanhados no mundo. Com a presença de gigantes do iGaming nas camisas dos clubes mais populares, as marcas conseguem atingir milhões de torcedores, ampliando o alcance de suas campanhas de forma rápida e eficiente.



Consolidando a Parceria



A parceria entre influenciadores e marcas de iGaming no Brasil tem se mostrado extremamente eficaz. Figuras populares, como Casimiro Miguel e Neymar, não só promovem essas plataformas, mas também criam um vínculo de confiança com seus seguidores. Neymar, por exemplo, associou sua imagem à Blaze, uma plataforma de apostas, o que impulsionou ainda mais o reconhecimento da marca entre os fãs de futebol e de jogos online.



Esses influenciadores fazem muito mais do que simples propagandas. Suas transmissões ao vivo, análises de jogos e até sorteios exclusivos criam uma experiência de engajamento autêntica, o que torna a mensagem muito mais atrativa. É isso que faz da recomendação de influenciadores algo tão valioso no iGaming: o público sente que está recebendo dicas de alguém de confiança, alguém com quem eles têm uma conexão.



Com a expansão do iGaming no Brasil e o aumento no número de campanhas bem-sucedidas envolvendo influenciadores, é possível perceber que essa parceria só tende a crescer. Não se trata apenas de visibilidade, mas de criar uma experiência onde as marcas estão inseridas na rotina de entretenimento digital do público, de maneira natural e engajante.