A ASUS tornou-se conhecida principalmente como fabricante de componentes para PC, mas há alguns anos começou a expandir a sua gama de produtos também para outros setores, que vão desde a computação pessoal até aos dispositivos móveis com uma certa habilidade. No setor dos smartphones, tornou-se particularmente famosa pela sua família ZenFone, como por exemplo com o asus zenfone 10 que inclui dispositivos extremamente variados que se caracterizam principalmente pela sua excelente relação qualidade-preço.



Se já escolheu a marca do seu novo smartphone, ou é um cliente “fiel” e não quer mudar para outro fabricante, mas não sabe qual modelo escolher na complexa gama de smartphones ASUS , não se preocupe, pois irei ajudá-lo na tarefa de adquirir o melhor aparelho do fabricante taiwanês para suas necessidades pessoais. Nesta página você encontrará todos os produtos que compõem a linha do fabricante, mas não só. Não existe um modelo absolutamente melhor, então primeiro você precisa entender o que saber em um smartphone para fazer a escolha certa.



Nos próximos parágrafos darei um breve esclarecimento sobre todos os principais componentes que compõem um smartphone, desde as escolhas de design até a eletrônica interna, as placas lógicas com processadores, as memórias e as definições relacionadas ao display ou bateria. Antes de mais nada, porém, estabeleça o seu orçamento: a ASUS vende aparelhos com uma excelente relação qualidade-preço para todas as necessidades.



ASUS Zenfone 10



O ASUS Zenfone 10 apresenta-se como um aparelho compacto e potente, perfeito para quem procura um smartphone que combina alto desempenho com um tamanho prático. Com sua tela de 5,9 polegadas, este telefone é ideal para o uso diário, permitindo gerenciar todas as funções confortavelmente com apenas uma mão. A tela AMOLED HDR de 144 Hz garante uma experiência visual excepcionalmente suave, tornando cada interação mais agradável e responsiva.



Sob o corpo, o coração do Zenfone 10 está o processador Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, uma opção que garante velocidade e potência em todas as operações, desde multitarefa até os jogos mais exigentes. A memória RAM de 8 GB suporta ainda mais esse desempenho, oferecendo gerenciamento eficiente de aplicativos abertos e processos em segundo plano. A capacidade de armazenamento de 128 GB permite armazenar grandes quantidades de dados, de fotos a vídeos, sem se preocupar com o espaço disponível.



ASUS Zenfone 11 Ultra



O ASUS Zenfone 11 Ultra é uma verdadeira joia da tecnologia, que se destaca pelo seu desempenho excepcional e recursos avançados. No coração do aparelho encontramos o Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 , uma plataforma móvel de última geração que garante velocidade e fluidez em todas as operações. Este poderoso processador é soportado por 16GB de RAM LPDDR5X e um espaço de armazenamento interno de 512GB UFS 4.0 , características que tornam o ASUS Zenfone 11 Ultra extremamente ágil e capaz de gerir facilmente até as aplicações mais exigentes.



Telefone ASUS ROG 8 Pro



O ASUS ROG Phone 8 Pro é um dispositivo carro-chefe no mundo dos smartphones, ideal para quem busca excelente desempenho e recursos avançados. Este modelo destaca-se pelo seu design elegante e requintado, com acabamento Black (Phantom Black) que o torna extremamente atraente.

Um dos pontos fortes deste smartphone é sem dúvida o poderoso processador Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 5G , que garante velocidade e fluidez em todas as operações. Graças aos 16 GB de RAM LPDDR5X e 512 GB de ROM UFS 4.0 , você pode desfrutar de uma experiência de usuário sem precedentes, com tempos de carregamento mínimos e multitarefa eficiente.



O sistema operacional Android 14 com UI ROG personalizada oferece uma interface intuitiva e rica em recursos, enquanto a conectividade 5G garante uma navegação rápida e estável. Além disso, o ASUS ROG Phone 8 Pro suporta múltiplas tecnologias de conectividade, incluindo Bluetooth, Wi-Fi, USB e NFC, oferecendo múltiplas opções para conectar seu dispositivo a outros dispositivos.



O ecrã AMOLED flexível Samsung E 6 de 6,78" a 165 Hz com tecnologia LTPO oferece imagens nítidas e detalhadas, com cores vivas e contrastes profundos. A bateria de 5500mAh com HyperCharge de 65W garante uma autonomia prolongada, permitindo-lhe utilizar o seu smartphone durante todo o dia sem se preocupar com o carregamento.

ASUS Zenfone 9



O ASUS Zenfone 9 é um smartphone de última geração que oferece desempenho excepcional e design elegante. O aparelho vem na cor Midnight Black e tela AMOLED de 5,92 polegadas , ideal para uso com uma mão graças ao seu tamanho compacto.



O coração do Zenfone 9 é o poderoso processador Snapdragon 8+ Gen1 da Qualcomm , suportado por 8 GB de RAM e 128 GB de memória interna. Este smartphone é capaz de oferecer um desempenho suave e rápido, permitindo-lhe lidar facilmente com as aplicações mais exigentes e os jogos mais recentes.



A câmera do Zenfone 9 é de última geração, com sensor óptico de 50 MP e estabilização de imagem baseada em sistema Gimbal de 6 eixos. Isso permitirá que você tire fotos nítidas e detalhadas, mesmo em condições de pouca luz ou ao fotografar em movimento.