A Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) preparou uma programação especial para comemorar o Dia Mundial do Turismo, celebrado em 27 de setembro. Serão realizadas visitas e caminhadas guiadas pelos pontos turísticos tradicionais de Juiz de Fora e outros ainda pouco conhecidos. Os roteiros são diversificados, e incluem museus, arquitetura urbana e atrativos turísticos. As inscrições podem ser feitas no link.

O evento intitulado “Caminhando pela História'' ocorrerá de 26 a 30 de setembro e é voltado para moradores e turistas, mediante inscrição por meio de um formulário eletrônico. Serão ofertadas, de forma gratuita, de 15 a 20 vagas, de acordo com o passeio escolhido, que serão preenchidas por ordem de cadastro. O público pode participar de duas ou mais visitas, desde que haja disponibilidade.

As atividades serão guiadas por historiador, turismólogos, guia de turismo e estagiários da Setur. A Secretaria de Turismo (Setur) explica que a ação será uma grande oportunidade de trazer novos olhares sobre a história e patrimônios de Juiz de Fora, valorizando o que a cidade oferece de melhor. Além disso, se objetiva realizar um trabalho de conscientização para estimular o turismo doméstico e atrair visitantes para conhecerem o município.

O público terá a oportunidade de participar da “Caminhada Juiz de Fora Negra”, ação com foco no turismo de memória, baseado nas histórias construídas pelo povo negro na cidade. O projeto é uma realização da produtora DaMata e o guiamento será feito pela turismóloga e guia de turismo Pâmella Stefanie do Nascimento.

Além disso, será realizada uma visita inédita no espaço onde é fabricada a centenária cerveja artesanal “Hofbauer”, no convento construído pela Congregação Redentorista no fim do século XIX, na Igreja Nossa Senhora da Glória. A instalação é, talvez, a única em atividade na América do Sul.

Durante a Semana do Turismo, os participantes também irão conhecer a história e curiosidades do Cine-Theatro Central, dos painéis de Cândido Portinari, do Paço Municipal, do Museu do Crédito Real, da Praça da Estação, do Mercado Municipal, do Centro Cultural Bernardo Mascarenhas (CCBM), do Museu Ferroviário, da Praça do Riachuelo, da Câmara Municipal, do Fórum da Cultura, do Memorial da República, Museu de Arte Murilo Mendes (Mamm) e do Colégio Santa Catarina. Além de contemplar as estrelas no Observatório do Centro de Ciências da UFJF.

Confira a programação completa:



Segunda-feira, dia 26



Manhã (20 vagas)

11h - “Caminhada Juiz de Fora Negra”, início Paço Municipal, localizado na avenida Barão do Rio Branco, 2234, centro

Terça-feira, dia 27



Manhã (20 vagas)

08h45 - Início da caminhada no Paço Municipal, localizado na avenida Barão do Rio Branco, 2234, centro

Caminhada pelo Calçadão da Rua Halfeld (breve histórico)

Painéis Portinari - “Quatro Estações” e “Cavalos” (breve histórico)

Cine-Theatro Central (visita guiada)

Museu do Crédito Real (breve histórico)

Praça da Estação (breve histórico)

Mercado Municipal e Centro Cultural Bernardo Mascarenhas (CCBM) (visita guiada)

Museu Ferroviário (visita guiada)

Fim do passeio.

Tarde (15 vagas)

14h- Saída do Colégio Santa Catarina, localizado na avenida dos Andradas, 1036 - Morro da Glória (breve histórico)

Tour pela Igreja Nossa Senhora da Glória e Cemitério (breve histórico)

Fábrica da centenária cerveja artesanal Hofbauer, no convento da Igreja Nossa Senhora da Glória (breve histórico)

Fim do passeio.

Quarta-feira, dia 28



Tarde (20 vagas)

14h - Início da caminhada no Paço Municipal, localizado na avenida Barão do Rio Branco, 2234, centro (breve histórico)

Câmara Municipal (breve histórico)

Fórum da Cultura (visita guiada)

Museu de Artes Murilo Mendes (Mamm) (visita guiada)

Memorial da República (visita guiada)

Fim do passeio.

Quinta-feira, dia 29



Noite (20 vagas)

19h - Início da caminhada no Centro de Ciências da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), localizado no Campus Universitário, Rua José Lourenço Kelmer, s/n - São Pedro

Observatório do Centro de Ciências

Fim do passeio.

Sexta-feira, 30



Tarde (15 vagas)

14h - Início da caminhada no Museu Mariano Procópio, localizado na rua Mariano Procópio, 1100, Mariano Procópio (breve histórico)

Colégio Santa Catarina

Tour pela Igreja Nossa Senhora da Glória e Cemitério (breve histórico)

Fábrica da centenária cerveja artesanal Hofbauer, no convento da Igreja Nossa Senhora da Glória (breve histórico)

Fim do passeio.

