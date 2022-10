Divulgação - Fórum de Gestão de Turismo de Negócios e Eventos de Juiz de Fora e Região será realizado no Trade Hotel

Na próxima terça-feira (18), o Juiz de Fora Convention & Visitors Bureau irá realizar a segunda edição do GESTUR – Fórum de Gestão de Turismo de Negócios e Eventos de Juiz de Fora e Região, no Trade Hotel, na Av. Presidente Itamar Franco. Discutindo “Redes e Planejamento” no setor, a primeira edição do evento, em 2019, foi um verdadeiro sucesso de público e conteúdo. Após dois anos de pandemia, o objetivo do Fórum é demonstrar como os eventos podem impactar positivamente a economia dos destinos que os recebem e gerar negócios e visibilidade para as marcas das organizações que promovem e apoiam essas iniciativas.

As vagas do GESTUR são limitadas e as inscrições podem ser feitas pela Plataforma Sympla, onde é possível encontrar a programação detalhada.

Para a cerimônia de abertura do GESTUR, marcada para às 10h, o JFCVB convidou a Prefeita de Juiz de Fora, Margarida Salomão, a Subsecretária de Cultura e Turismo de Minas Gerais, Milena Pedrosa, o Reitor da Universidade Federal de Juiz de Fora, Marcus David e o Reitor do Centro Universitário Estácio de Sá, Ricardo Biach. O evento contará, ainda, com um espaço institucional destinado a stands das organizações parceiras, dentre elas: a Prefeitura de Juiz de Fora, através da Secretaria de Turismo, a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL JF), a Agência de Desenvolvimento de Juiz de Fora e Região (ADJFR), o Sindicato de Hotéis, Bares, Restaurantes e Similares, o Instituto Albert Sabin e o Centro Universitário Estácio de Sá.

PROGRAMAÇÃO



Para tanto, o paulistano Rodrigo Cordeiro, CEO da NESTY – Dados, Comunidade, Digital e Conteúdo, considerado um dos maiores produtores de eventos institucionais do país, será responsável por abrir o Fórum com a palestra inspiracional “A vida é um evento”. Seguida a apresentação de Rodrigo, Márcia de Paula, Diretora de Eventos do Petrópolis Convention Bureau, Dalva de Oliveira da Turispetro, Rodrigo Paiva AssociEventos e Antônio Nassif Jr. Da Cool Produção irão compor o Painel “Petrópolis – Eventos e Resultados”, demonstrando como esse destino está conseguindo se recuperar da pandemia e das chuvas que assolaram a região, através de um calendário com diversos eventos que fomentam o turismo local. A programação continua, na parte da tarde, com a especialista em live marketing Alexa Carvalho – Vice-Presidente Regional da AMPRO – Associação de Marketing Promocional e Sócia-Diretora de Planejamento e Estratégia da ETC & TAL Brand Experience, de Belo Horizonte. Alexa irá expor os resultados dos eventos para o turismo e demonstrar sua importância para marca, com a palestra “Ativando o Turismo Local com Eventos de Impacto”.

Ao final do dia, os empresários Fernando Sotrate (Feat Produções/Viva Eventos e Terrazzo), Diogo Souza Gomes (Souza Gomes Imóveis), Emerson Laender (Partner Produções) e Jonas Ribeiro (Feat Produções), que apostam nos eventos em Juiz de Fora, irão discutir os temas propostos e trazer dicas e estratégias para o setor no Painel “Como mensurar e gerar mais negócios em eventos”.

O encontro será finalizado com um Happy Hour promovido pelo Trade Hotel e apoiado pela Cervejaria São Bartolomeu, com direito a música ao vivo, sorteios e muito network entre os participantes. A organização fica a cargo de um grupo formado pelas empresas associadas ao JFCVB: Vila Brasil Turismo e Eventos, Feat Produções, Partner Produções, Video Sol Produções, JCC Stands, Trade Hotel e Start Eventos. O Fórum conta, também, com o apoio do Sindicomércio, SpotMob, D14, CDP Brindes e Inova Rumos - Empresa Júnior do Curso de Turismo da UFJF, Equipotel, Centro Universitário Estácio de Sá, JCC Comunicação Visual e Video360JF.

ALMOÇO COM EMPRESÁRIOS

Na oportunidade, no intervalo da programação do evento, será realizado um almoço para alguns convidados com o objetivo de criar uma frente empresarial para captar/realizar um número maior de eventos corporativos na cidade com o intuito de incentivar o desenvolvimento econômico e social local, através do turismo.

O Projeto denominado “Eventos de Resultado JF: impactando a economia e gerando negócios” é uma iniciativa conjunta capitaneada pelo Juiz de Fora Convention & Visitors.

Bureau, através da Vice-Presidente, Thais Lima; Agência de Desenvolvimento de Juiz de Fora e Região, através do Presidente, Célio Chagas; Câmara de Dirigentes Lojistas – CDL JF, através do Presidente Marcos Casarin; Sindicomércio, através do Presidente Emerson Belotti e Sindicato de Hotéis, Bares, Restaurantes e Similares, através do Superintendente, Rogério Barros.

Durante o almoço, o grupo pretende apresentar o esboço da proposta e ouvir as ideias e sugestões dos empresários para o desenvolvimento e execução do projeto, previsto para ser iniciado em 2023.