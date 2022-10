Acessa.com - Fórum discute a importância dos eventos para o turismo em Juiz de Fora e Região

Depois de três anos de hiato devido a pandemia do novo coronavírus, o 2° Fórum de Grestão e Turismo de Negócios e Eventos acontece nesta terça-feira (18) com o tema Eventos de Resultaldo Impactando Destinos e Gerando Negócios, organizado pelo Convention & Visitores Bureau.

Segundo Thais Lima, organizadora do evento. "O objetivo dessa inciativa é de demonstrar como os eventos podem impactar positivamente a econima dos destinos que o recebem e gerar negócios e visibilidade para a marca das organizações que promovem e apoiam os eventos de Juiz de Fora".

O evento desse ano conta com a particiapação de profissioais renomados do setor como Rodrigo Cordeiro, CEO da Glocal Experience na Dream Factory, Alexa Carvalho, vice-presidente Regional da AMPRO (Associação Brasileira de Marketing Promocional entre outros.

O Secretário de Turismo de Juiz de Fora, Marcelo do Carmo, falou sobre os planos da secretaria e reiterou a importância da parceria entre público e privado" Temos alguns projetos para 2023 entre eles, o mais importante são os nossos editais. Esse ano lançamos dois ediatais no valor total de $300mil e o Convention foi contemplado nos dois, são oito projetos contemplados no total. Acho que isso reintera a parceria que há entre a Secretaria de Turismo e o Convention, mas não só o Convention como todo o empresariado. É fundamental dizer que vamos até onde conseguimos segurar na mão do privado, turismo dá trabalho, nós temos um enorme potencial em diversas áreas sobre as quais ja estamos trabalhando" discursou Marcelo.

FOTO: Acessa.com - 2° GESTUR